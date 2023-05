Atsushi Oka laat thuispubliek juichen in vijfde etappe Tour of Japan

De vijfde etappe in de Tour of Japan is gewonnen door Atsushi Oka. De 27-jarige renner van JCL Team Ukyo wist het thuispubliek in extase te brengen door als eerste over de streep te komen, voor de Australiër Ryan Cavanagh en de Ier Jesse Ewart. Oka is tevens de nieuwe leider. Jeroen Meijers eindigde vandaag als veertiende.

In de vijfde etappe van de Tour of Japan reden de renners van en naar Shimohisakata. Het parcours was bijzonder heuvelachtig en we kregen dan ook zeker geen (masssa)sprint na goed 120 kilometer koers. Heel wat sterke coureurs wisten uit de greep te blijven van een eerste achtervolgende groep met daarin de belangrijkste klassementsrenners.

De zege ging uiteindelijk naar Oka, die Cavanagh en Ewart van de zege wist te houden na iets meer dan drie uur koers. Voor Oka is het zijn tweede etappezege in de Tour of Japan. Vier jaar geleden won hij ook al eens de proloog. De 27-jarige Japanner werd na afloop nog een keer het podium opgeroepen, aangezien hij nu ook de nieuwe leider is in het algemeen klassement.

Oka heeft in het klassement een voorsprong van 34 seconden op de Zwitser Félix Stehli. De Australiër Carter Bettles is de voorlopige nummer drie op 1:48 van de Japanner. Luke Lamperti, die de leiderstrui moest afstaan aan Oka, staat nu vijfde. Jeroen Meijers zakt ook enkele plaatjes en is nu achtste.

Op naar Mount Fuji

De Tour of Japan duurt nog tot en met zondag. Morgen zullen de klassementsrenners weer aan de bak moeten in de ultrakorte koninginnenrit van slechts 11,4 kilometer, met aankomst op de flanken van Mount Fuji. De renners starten aan de voet van de zeer steile slotklim (gemiddeld 10,1%).