Astana Qazaqstan ziet Alexey Lutsenko ziek wegvallen voor Parijs-Nice

Zoek vandaag niet naar Alexey Lutsenko gedurende de openingsetappe van Parijs-Nice. De 29-jarige wielrenner uit Kazachstan, een van de favorieten voor de eindzege, is ziek en niet in staat om te koersen.

Astana Qazaqstan Team hoopte met Lutsenko een gooi te doen naar een goede eindklassering in de ‘Koers naar de Zon’, maar het zal nu vooral van David De la Cruz moeten komen. De ervaren Spaanse ronderenner is, volgens de wielerlogica, nu de uitgesproken kopman voor het klassement. De la Cruz werd eerder dit jaar al tiende in de Ronde van Valencia én de UAE Tour.

Lutsenko begon met een overwinning aan het nieuwe wielerjaar, aangezien hij drie weken geleden de beste was in de gloednieuwe Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior. De allrounder werd vervolgens ook negende in het eindklassement van de Ruta del Sol. In de vierde rit naar Baza werd hij in een sprint om de overwinning geklopt door Wout Poels. In Omloop Het Nieuwsblad was Lutsenko betrokken bij een val en moest hij opgeven.

Zijn ploeg Astana Qazaqstan Team rekent in de tachtigste editie van Parijs-Nice, naast De la Cruz, op Samuele Battistella, Dmitriy Gruzdev, Yevgeniy Fedorov, Stefan De Bod, Fabio Felline en Yuriy Natarov.