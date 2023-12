zondag 17 december 2023 om 18:28

Astana Qazaqstan voegt donkerblauwe patronen toe aan tenue voor 2024

Astana Qazaqstan heeft zondag het tenue voor 2024 gepresenteerd. De Kazachse formatie komt op het eerste gezicht met een opvallende kleurenwijziging, al zal het de meeste wielerfans wel bekend voorkomen.

Aan het shirt zijn gele en donkerblauwe patronen toegevoegd, die de vele mineralen en gesteenten die Kazachstan moet representeren. Daarnaast moet ook de vlag van Kazachstan erin terug zijn te herkennen. Patronen die ook al te zien waren in de voorbije Tour de France en dit is blijkbaar voor herhaling vatbaar.

Dat Astana Qazaqstan voor dit tenue kiest, is goed te verklaren. Het team besloot eerder dit jaar een partnership aan te gaan met KAZ Minerals. Ook enkele andere sponsoren, zoals Freedom Broker, zijn terug te vinden op het tenue.

De WorldTour-formatie uit Kazachstan maakte eerder vandaag zijn voltallige selectie bekend voor het aankomende seizoen. De ploeg van teambaas Alexander Vinokourov kent dit jaar maar liefst veertien nieuwe namen. Zo wist het team zich te versterken met onder meer Davide Ballerini, Max Kanter, Ide Schelling, Lorenzo Fortunato en Michael Mørkøv.

Daar staan dan weer vijftien vertrekkers tegenover, waaronder Gianni Moscon, David De la Cruz, Fabio Felline en Luis León Sánchez. Volgens Vinokourov is de selectie van in totaal 29 renners nog niet perfect. “Op papier missen we een renner die in een grote ronde kan strijden voor het algemeen klassement. Maar na een paar zware jaren zijn we behoorlijk optimistisch over het komende seizoen.”