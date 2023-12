zondag 17 december 2023 om 11:17

Astana Qazaqstan presenteert ploeg 2024: “We missen één renner”

De WorldTour-formatie uit Kazachstan heeft zijn voltallige selectie voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. De ploeg van Alexandr Vinokurov kent dit jaar 14 nieuwe namen, maar is volgens de teambaas nog niet perfect. “Op papier ontbreekt er één renner in onze selectie”, aldus Vinokurov.

Alexandr Vinokurov is content met de 29 namen, die hij voor het komende seizoen onder contract heeft staan. Nieuwe mannen als Lorenzo Fortunato, Ide Schelling, Max Kanter en Davide Ballerini pronken op de lijst. Ook Mark Cavendish is ‘gewoon’ weer op de lijst te vinden. “Ik geloof dat we een uitgebalanceerd team hebben gecreëerd met een goede verhouding tussen jonge talenten en ervaren renners. We denken dus na over een aantal grote doelen voor het komende seizoen.”

Toch mist binnen het team die ene parel voor het zware werk in de grote rondes. De klassementsrenner pur sang mist binnen de selectie. “Op papier missen we een renner die in een grote ronde kan strijden voor het algemeen klassement. Laten we maar eens kijken hoe het seizoen zal verlopen. We zullen zeker niet statisch koersen in de grote rondes. Na een paar zware jaren zijn we behoorlijk optimistisch over het komende seizoen”, spreekt de teambaas optimistisch.