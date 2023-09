vrijdag 15 september 2023 om 10:36

Astana Qazaqstan rondt terugkeer Davide Ballerini af

De transfer van Davide Ballerini van Soudal Quick-Step naar Astana Qazaqstan hing al even in de lucht en is nu ook bevestigd door zijn nieuwe, oude ploeg. De Italiaan reed eerder namelijk al in 2019 voor de Kazachse formatie van manager Alexander Vinokourov. Opnieuw tekent Ballerini een contract voor een jaar, tot eind 2024.

“Ik ken de ploeg goed”, zegt Ballerini. “Er is een solide ploeg waar de mensen weten hoe het werkt. Er is een goede sfeer en de ploeg weet hoe ze moeten winnen. Ik verwacht veel goede dingen van volgend seizoen en ik ben er zeker van dat dat voor mij en de ploeg goed gaat uitpakken.”

De rappe Italiaan won in 2021 de Omloop Het Nieuwsblad en wist namens de ploeg van Patrick Lefevere ook de Coppa Bernocchi en etappes in de Ronde van Polen en de Ronde van Wallonië te winnen. Volgend jaar wil hij zich in het voorjaar laten zien. “Ik heb nieuwe doelen. Allereerst wil ik mij graag focussen op de voorjaarsklassiekers, en dan vooral op Parijs-Roubaix”, kondigt Ballerini aan.

Teambaas Vinokourov is geen onbekende voor Ballerini. Hij noemt hem een echte professional. “Hij is een sterke klassiekerrenner en loyale teamplayer”, aldus Vino. “Ik ben blij dat hij sterker terugkeert, met nog meer ervaring en motivatie. Hij wordt een van onze kopmannen in de klassiekers, maar kan ook als helper en rittenjager naar grote rondes.