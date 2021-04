Astana-Premier Tech met Fuglsang, Lutsenko en Aranburu naar heuvelklassiekers

Astana heeft zijn selecties voor de komende heuvelklassiekers, de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, bekendgemaakt. Met Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko, Alex Aranburu en Omar Fraile beschikt de ploeg over vier interessante pionnen.

De 36-jarige Fuglsang weet hoe het is om te winnen in de heuvelklassiekers. De ervaren Deen was twee jaar geleden nog de beste in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik koester alleen maar goede herinneringen aan de Ardennenklassiekers. Ik wist er mijn eerste monumentale zege te boeken”, doelt Fuglsang op zijn zege in Luik. “Het zijn voor mij ideale wedstrijden.”

“Het nieuwe parcours van de Amstel Gold Race moet me goed liggen”, aldus Fuglsang. “Ik beschik over de goede conditie, aangezien ik in de Ronde van het Baskenland nog kon schaven aan mijn vorm.” Zijn werkgever Astana-Premier Tech zal ongetwijfeld ook hopen op sportieve uitschieters van Lutsenko, Aranburu en Fraile.

Deze renners reden net als Fuglsang de Ronde van het Baskenland. De Kazachse kampioen reed er voornamelijk in dienst van zijn kopmannen, Basken Fraile en Aranburu wisten zich dan weer te onderscheiden in hun thuisregio. Aranburu won zelfs met verve een etappe met finish in Sestao, voor ploegmaat Fraile.

Selectie Astana-Premier Tech voor komende heuvelklassiekers

Alex Aranburu

Samuele Battistella

Stefan De Bod

Omar Fraile

Alexey Lutsenko

Jakob Fuglsang

Hugo Houle