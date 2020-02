Astana over Fuglsang-rapport: “Enkel geruchten of aannames” maandag 3 februari 2020 om 10:42

Astana onderzoekt momenteel het rapport waarin Jakob Fuglsang in verband wordt gebracht met de geschorste dopingdokter Michele Ferrari, maar ziet nog geen reden tot een officieel statement. Dat zegt Sven Jonker, marketing manager bij de Kazachse ploeg.

Dit rapport bevat enkel geruchten of aannames maar geen enkele feiten of bewijzen, laat Jonker weten aan Het Nieuwsblad. Astana nam dinsdag al kennis van het rapport van antidopingbond CADF, waarin Deense en Noorse journalisten inzage hebben gekregen. In dat rapport staat dat dopingdokter Michele Ferrari, ondanks zijn levenslange schorsing, nog actief contact heeft met renners. Astana-renners Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko worden ermee in verband gebracht.

“We zijn dinsdag opgebeld door de Deense en Noorse journalisten die blijkbaar inzage hadden gekregen in het dossier. Ze vroegen om een reactie, maar omdat het dossier geen feiten of bewijzen bevat, maar enkel aantijgingen of geruchten, wensen wij daar niet op te reageren”, vertelt Jonker. “Van de UCI of het CADF hebben wij sinds dat telefoontje van dinsdag ook niets gehoord, dus ik zie niet in waarom wij actie moeten ondernemen.”

Volgens hem is er binnen Astana geen paniek vanwege het nieuws. De juridische afdeling houdt het dossier, dat dateert van de zomer van 2019, momenteel tegen het licht, voegt hij eraan toe. “Maar zolang er geen feiten aan het licht komen, zien wij geen reden voor een officieel statement.”