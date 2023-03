Astana-kopman Alexey Lutsenko stapt ziek uit Tirreno-Adriatico

Astana Qazaqstan moet het in de slotetappe van Tirreno-Adriatico zien te doen zonder Alexey Lutsenko. De 30-jarige Kazach kampt met een luchtweginfectie en koorts en is niet in staat om nog een rugnummer op te spelden.

“Na een paar dagen te hebben gevochten, moet onze Alexey Lutsenko nu de strijd staken met een luchtweginfectie en koorts. We wensen je een spoedig herstel, Alexey!”, laat Astana Qazaqstan weten via social media.

Lutsenko stond voor aanvang van de slotetappe naar San Benedetto del Tronto 22ste in het algemeen klassement, op net iets meer dan vier minuten van leider Primož Roglič. Hij reed in de openingstijdrit naar zijn beste daguitslag: Lutsenko eindigde in Lido di Camaiore als elfde.

De Kazachse allrounder kent nog geen al te beste seizoensstart. In de Tour of Oman en de UAE Tour reed hij wel naar enkele ereplaatsen, maar slaagde hij er niet in om mee te doen voor een goede eindklassering. Verder werd hij elfde in Strade Bianche.

Uitvallers

Etappe 1

1 Attilio VIVIANI (TEAM CORRATEC) OTL

Etappe 2

Etappe 3

4 Valentin PARET-PEINTRE (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

