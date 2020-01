Assen nieuwe startplaats Ronde van Drenthe donderdag 16 januari 2020 om 13:04

De Ronde van Drenthe begint dit jaar in Assen. Dat geldt voor zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd. Vorig jaar was Zuidwolde nog de startplaats van de eendagskoersen door de provincie Drenthe. De finish blijft wel liggen in Hoogeveen.

De mannen (UCI 1.1) rijden op zaterdag 14 maart een wedstrijd van 189,8 kilometer. Dat is 27 kilometer minder dan vorig jaar, toen Pim Ligthart in barre omstandigheden wist te winnen. Door de parcourswijziging is ook de volgorde van de keienstroken hier en daar veranderd.

De VAM-berg, ook wel de Col du VAM, is niet verdwenen uit het parcours. Het peloton bij de mannen rijdt drie keer de vuilnisbelt op, waarvan de laatste keer op 45 kilometer van de finish. Daarna volgen nog twee keienstroken op twintig en tien kilometer van de streep in Hoogeveen.

Identieke finale voor vrouwen

Voor de vrouwen, die op zondag 15 maart hun Women’s World Tour-wedstrijd rijden, is de Ronde van Drenthe ook iets ingekort. Dit jaar is de koers 158 kilometer lang, dat was vorig jaar nog 165 kilometer. Vanuit Assen koersen zij af op dezelfde finale als de mannen, met drie keer de VAM-berg en twee onverharde stroken in de laatste twintig kilometer. Vorig jaar won Marta Bastianelli in Hoogeveen.

Ook het parcours van de Drentse Acht van Westerveld is bekend. Bij die vrouwenwedstrijd is de VAM-berg geschrapt ten opzichte van vorig jaar. Start en finish liggen allebei in Dwingeloo. Deze eendagskoers staat op het programma voor vrijdag 13 maart.

Aangepaste planning

De Ronde van Drenthe heeft vanwege een tekort op politiebegeleiding eerder al besloten om het programma van de Ronde van Drenthe te wijzigen. Vorig jaar was op vrijdag de Drentse Acht en op zondag de Ronde van Drenthe voor mannen en vrouwen. Voor dit jaar is besloten om de mannenwedstrijd op zaterdag te organiseren en op zondag de vrouwenkoers.