Schachmann wint Parijs-Nice, Quintana niet te stoppen op slotklim zaterdag 14 maart 2020 om 14:42

Maximilian Schachmann heeft Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Duitser hield op de slotklim naar Valdeblore La Colmiane net genoeg seconden over op grote concurrent Tiesj Benoot. Dit duel speelde zich af op gepaste afstand van Nairo Quintana: hij was in de strijd om de dagzege niet te stoppen.



Eigenlijk zou Parijs-Nice nog een dag langer doorgaan, maar de slotrit door en rond Nice werd eerder deze week geschrapt. Daardoor eindigde de 78e editie van de Franse ronde vandaag in Valdeblore La Colmiane. Op weg naar het skioord lagen achtereenvolgens de Col de Vence, de Col de la Sigale en de Côte de Saint-Antonin op de route. Vervolgens moest op de slotklim de beslissing vallen in deze voorlopig laatste afspraak van het voorjaar.

92 renners van start in slotetappe

Israel Start-Up Nation kondigde gisteren al aan dat haar drie overgebleven renners vandaag niet meer van start zouden gaan en ook Mads Pedersen trok zich terug voor deze laatste etappe. De wereldkampioen gaf gehoor aan een oproep van de Deense regering, die haar burgers vroeg om terug te keren naar huis. Ook Roger Kluge (Lotto Soudal) en Ben O’Connor (NTT) lieten de slotrit aan zich voorbijgaan. Daardoor verschenen slechts 92 renners aan het vertrek.

De Gendt en Alaphilippe melden zich in vroege vlucht

Even na tien uur werd het officiële startsein gegeven voor de zevende etappe en vrijwel meteen vielen Anthony Perez en Benoît Cosnefroy aan. Meerdere coureurs haakten aan onder wie Tiesj Benoot, Sergio Higuita, Michael Matthews, Vincenzo Nibali, Rudy Molard, Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe uit de top tien van het klassement. Na twintig snelle kilometers reden Alaphilippe en Perez met Aurélien Paret-Peintre, Thomas De Gendt, Nicolas Edet en Alberto Bettiol verder.

Virtuele gele trui voor Alaphilippe

Op de top van de Col de Vence, de eerste klim van de dag na 34,5 kilometer, was de voorsprong van de zes aanvallers al opgelopen tot bijna drie minuten. Daarmee reed Alaphilippe virtueel in de gele trui, maar er was nog een lange weg te gaan. Edet deed intussen goede zaken in de strijd om de bergtrui door de meeste punten op te rapen op de klim. Op weg naar de Col de la Sigale, de tweede klim, schommelde de voorsprong van de kopgroep tussen de twee en drie minuten.

Op die klim, met de top na 79,5 kilometer, kwam Edet opnieuw als eerste boven, waarmee hij zich verzekerde van de winst in het bergklassement. Ook op Côte de Saint-Antonin kwam de Franse renner van Cofidis als eerste over de top. Perez was vervolgens de eerste aanvaller die moest afhaken vooraan. De overgebleven vijf vluchters begonnen met een voorsprong van drie minuten aan de laatste veertig kilometer.

Voorsprong van kopgroep daalt snel

Op 25 kilometer van de finish, op weg naar de 16,3 kilometer lange slotklim naar Valdeblore La Colmiane, slonk de voorsprong van de kopgroep voor het eerst tot onder de twee minuten en daardoor was Alaphilippe, die op 2:04 van leider Maximilian Schachmann stond, niet langer de virtuele leider. Door toedoen van BORA-hansgrohe en Arkéa-Samsic, dat met Nairo Quintana natuurlijk een sterke troef in handen had, begon de kopgroep met 1:20 voorsprong aan de klim.

De Gendt begint aan solo

Toen de weg naar Valdeblore La Colmiane eenmaal definitief omhoog liep, bleek hoe de verhoudingen daadwerkelijk lagen. De Gendt en Alaphilippe waren vooraan – niet geheel verrassend – de beste. Zij bleven met zijn tweeën over, al duurde dat niet voor lang. De Gendt liet Alaphilippe snel achter, waarna hij niet voor het eerst in zijn carrière aan een solo begon.

Anacona en Martin in de tegenaanval

Met nog vijftien kilometer te gaan was de voorsprong van De Gendt geslonken tot 1:10 op het peloton, waar nog slechts vijftien coureurs waren overgebleven. Een tegenstoot van Winner Anacona en Guillaume Martin leek aanvankelijk niet ten goede te komen van de voorsprong van De Gendt, maar met nog negen kilometer te rijden was zijn voorsprong toch weer opgelopen tot 1:30.

Voorsprong De Gendt slinkt na aanval Bardet

Het peloton, dat eerst onder leiding stond van de mannen van Schachmann en later van Nibali, kwam dus niet dichterbij. Totdat Bardet op zeven kilometer van de meet een aanval plaatste. De Fransman werd in het gareel gehouden, maar de voorsprong slonk snel tot veertig seconden.

Quintana haalt De Gendt bij

In de laatste vier kilometer was het vervolgens wachten op een aanval van de favorieten, die veel zouden betekenen voor de kansen van De Gendt. Die aanval kwam vervolgens op naam van Quintana. De Colombiaan schoot snel weg, terwijl achter hem een groepje met Nibali, Benoot, Schachmann, Pinot en Higuita overbleef. Binnen een kilometer was Quintana bij De Gendt, die hij gebroken achterliet.

Quintana domineert, Schachmann houdt stand na aanval Benoot

Quintana was vervolgens niet te stoppen. De Colombiaan soleerde op deze manier naar een nieuwe overwinning, nadat hij eerder dit seizoen al won op de Mont Ventoux en de Col d’Eze. Vanuit de achtergrond deed Benoot nog een alles-of-nietspoging om Parijs-Nice naar zich toe trekken, maar meer dan een tweede plek in de daguitslag én twaalf seconden op Schachmann leverde het hem niet op. Zodoende schreef Schachmann Parijs-Nice op zijn naam, voor Benoot en Higuita.