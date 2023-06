ASO, UCI en rennersvakbond CPA om de tafel om veiligheid renners Tour te verbeteren

Veiligheid in het wielrennen, het is een van de meest actuele thema’s. Adam Hansen, voorzitters van de rennersvakbond CPA spant zich dan ook in om de aankomende Tour de France veiliger te maken. Zo zal hij met de ASO en de UCI samenzitten om de veiligheid van de renners in de Tour te verbeteren.

Meer specifiek zou het gaan om twee etappes: rit veertien van Annemasse naar Morzine les Portes du Soleil en rit zeventien van Saint-Gervais Mont Blanc naar Courchevel. De twee etappes in de aanstaande Ronde van Frankrijk komen namelijk aan na een afdaling. De vergadering zou volgende week woensdag doorgaan, zo laat Hansen weten op sociale media.

Yes, I can confirm we will be having a meeting regarding this next Wednesday, with the UCI, teams, and ASO.

— Adam Hansen (@HansenAdam) June 22, 2023