vrijdag 12 januari 2024 om 10:08

ASO en Golazo ondersteunen organisatie WK wielrennen 2025 in Rwanda

Het WK wielrennen 2025 in Rwanda zal niet alleen door een lokale organisatie geregeld worden. De wielerfederatie van het Afrikaanse land heeft namelijk ervaren organisatoren ASO en Golazo aangesteld om de organisatie te ondersteunen. Het is voor het eerst dat het WK wielrennen in Afrika verreden gaat worden.

“We zijn vereerd om dit historisch sportmoment voor Afrika mee in goede banen te mogen leiden”, vertelt Bob Verbeeck van Golazo in een statement. “We zijn al meer dan tien jaar actief in Oost-Afrika. De voorbije jaren zijn onze activiteiten in Kenia in een stroomversnelling geraakt. Dit is een volgende grote stap in het ontwikkelen van onze aanwezigheid in Afrika. Golazo zal naast het huidige kantoor in Nairobi (Kenia) een tweede vestiging openen in Kigali, Rwanda.”

Wielerbond FERWACY en het Rwandese ministerie van sport schreven een bid uit en daaruit zijn ervaren organisatoren ASO en Golazo als winnaars naar voren gekomen. De ASO is onder meer de motor achter de Tour de France en Golazo organiseert onder meer de Baloise Belgium Tour, de Renewi Tour en de X2O Badkamers Trofee in het veldrijden.

ASO en Golazo gaan de lokale organisatie bijstaan op het gebied van sporttechnische aspecten, het randprogramma, de communicatie en de promotie. “We zijn zo blij met dit historische moment”, zegt bondsvoorzitter Samson Ndayishimiye. “Niet alleen voor ons land maar voor het hele continent. We zijn klaar om er samen met Golazo en ASO aan te beginnen en mooie kampioenschappen af te leveren.”

‘Alle ingrediënten voor een hoogstaand WK’

Het WK wielrennen 2025 staat van 21-28 september op het programma, met hoofdstad Kigali van Rwanda als epicentrum. “Zet alvast geen sprinter op jouw pronostiek, want met Mount Kigali, de beruchte Mur de Kigali en vooral de kasseihelling in de laatste twee kilometer is dit een loodzwaar parcours”, zegt Christophe Impens van Golazo.

“De elite mannen zullen flirten met de grens van 5.000 hoogtemeters en dit op een hoogte van ruim 1.400 meter. Daarnaast zijn we ook onder de indruk van de kwaliteit van de wegen en de aanwezige infrastructuur. Kigali heeft alle ingrediënten om een hoogstaand WK te presenteren aan de wielerfans.”