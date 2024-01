donderdag 18 januari 2024 om 14:21

ASO deelt wildcards uit voor Tour de France 2024

Het is bekend welke ploegen dit jaar mee zullen doen aan de Tour de France. Buiten de achttien WorldTeams waren Lotto Dstny en Israel-Premier Tech al zeker van een plekje in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Nu heeft Tourorganisator ASO ook wildcards uitgedeeld aan Uno-X en TotalEnergies.

In 2024 zullen exact dezelfde 22 ploegen deelnemen aan de Tour de France als een jaar eerder. De achttien WorldTeams zijn uiteraard weer present en ook de vorig jaar aanwezige ProTeams – Uno-X, TotalEnergies, Lotto Dstny en Israel-Premier Tech – zijn er opnieuw bij. Lotto Dstny en Israel-Premier Tech kon een uitnodiging niet ontgaan, aangezien zij in 2023 op de plekken één en twee eindigden in de UCI-ranglijst voor ProTeams. Uno-X en TotalEnergies hebben een wildcard ontvangen van de Tourorganisatie.

💛 #TDF2024 team selection 💛 ✅ The 18 UCI WorldTeams

✅ 🇧🇪 @lotto_dstny and 🇮🇱 @IsraelPremTech, 1st and 2nd UCI ProTeams in 2023

✅ 🇳🇴 @UnoXteam and 🇫🇷@TeamTotalEnrg, invited by the organizers. 🤩 See you this summer for the Grand Départ @LeTour_Italia! 💛Sélection des… pic.twitter.com/P3xNs1lFcq — Tour de France™ (@LeTour) January 18, 2024

Trots bij Uno-X

Uno-X debuteerde vorig jaar in de Ronde van Frankrijk. “Voor het tweede jaar op rij uitgenodigd worden voor de Tour de France, is een enorme erkenning”, zegt Jens Haugland, de manager van het Noorse team, in een persbericht. “We zijn vervuld met dankbaarheid en trots. We zijn heel blij dat onze prestaties van vorig jaar tot een nieuwe uitnodiging hebben geleid.”

“We hebben hard gewerkt en nieuwe stappen ondernomen, waaronder het vastleggen van Andreas Leknessund en Magnus Cort. We kijken er naar uit om bij te dragen aan weer een groot wielerfeest in juni en juni, en proberen dit keer nog beter voorbereid te zijn. Het zou geweldig zijn om een etappezege mee naar huis te nemen.”

In de Tour de France van vorig jaar wist Uno-X geen dagsucces te boeken. Wel waren er verschillende top-tiennoteringen, onder meer van Tobias Halland Johannessen, Jonas Abrahamsen en sprinter Alexander Kristoff. Naast de reeds genoemde namen, beschikt de Noorse ploeg in 2024 onder meer over Rasmus Tiller en Søren Wærenskjold.

TotalEnergies

TotalEnergies is een vaste waarde in de Tour de France. Evenmin als Uno-X, behaalde de Franse ploeg in de Tour van 2023 een ritzege, maar ze kwamen wel een paar keer kort. Zo was Pierre Latour tweede in de etappe naar de Puy de Dôme, werd Mathieu Burgaudeau tweede in de door Ion Izagirre gewonnen rit naar Belleville-en-Beaujolais en was diezelfde Burgaudeau ook nog een keer derde, op de dag dat Wout Poels won in Saint-Gervais Mont-Blanc. Met Peter Sagan en Edvald Boasson Hagen verloor het team afgelopen winter wel enkele grote namen.

Parijs-Nice en Dauphiné

De ASO is niet alleen de organisator van de Tour de France, maar ook van onder meer Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. Voor die rittenkoersen deelde het ook wildcards uit. In Parijs-Nice gaan deze gaan naar TotalEnergies en Tudor Pro Cycling. Uno-X valt hier dus buiten de boot. In het Critérium du Dauphiné, de laatste voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, ontbreekt TotalEnergies dan weer. Hier mogen Uno-X en Q36.5 aan meedoen.

Zowel in Parijs-Nice als het Critérium du Dauphiné zijn Lotto Dstny en Israel-Premier Tech zijn erbij. Zij kunnen immers rekenen op een automatische uitnodiging.