maandag 9 oktober 2023 om 10:48

Strijd om wildcards voor 2024 beslist: Uno-X trekt aan langste eind ten koste van TotalEnergies

Uno-X mag volgend jaar starten in alle Monumenten. Het Noorse ProTeam zal dit seizoen als derde eindigen in de ranglijst voor ProTeams, wat een gegarandeerde wildcard oplevert voor alle WorldTour-eendagskoersen.

Lotto Dstny en Israel-Premier Tech – in die volgorde – zijn in 2023 de beste ProTeams. Beide ploegen hebben al enige tijd een geruststellende voorsprong. Zij kunnen met hun wildcard deelnemen aan alle WorldTour-wedstrijden, inclusief de drie grote rondes: Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Achter deze twee ploegen waren Uno-X en TotalEnergies de afgelopen weken in een hevige strijd verwikkeld om de derde plaats. Deze derde plaats geeft dus een gegarandeerde wildcard voor alle WorldTour-eendagskoersen. Het gaat hierbij om startrecht: een ploeg kan dus besluiten om af te zien van deelname.

Uiteindelijk trekt Uno-X aan het langste eind. De ploeg van manager Jens Haugland heeft een voorsprong op TotalEnergies die door de Franse ploeg niet meer te overbruggen is. Enkele renners van TotalEnergies zullen mogelijk nog deelnemen aan de Chrono des Nations, maar voor de rest van de ploeg zit het seizoen 2023 erop. Uno-X rijdt daarentegen nog de Giro del Veneto en Veneto Classic.

Het afgelopen seizoen hadden Lotto Dstny en TotalEnergies een gegarandeerde wildcard voor Alle WorldTour-wedstrijden, terwijl Israel-Premier Tech aanvankelijk enkel zekerheid had voor alle WorldTour-eendaagsen. De UCI besloot echter om onduidelijke redenen deze wildcard te vergroten, waardoor de Israëlische ploeg van de vermogende Sylvan Adams óók startrecht kreeg in alle WorldTour-rittenkoersen, behoudens de grote rondes. Uiteindelijk kreeg Israel-Premier Tech van de desbetreffende organisaties óók een wildcard voor de Giro d’Italia en de Tour de France.