donderdag 18 januari 2024 om 15:22

Tudor ontvangt uitnodiging voor Parijs-Nice, Q36.5 krijgt wildcard voor Critérium du Dauphiné

Tudor Pro Cycling en Q36.5 zijn een wildcard voor de Tour de France misgelopen, maar de ProTeams mogen wel aantreden in een andere koers van organisator ASO. Tudor start in Parijs-Nice, Q36.5 in het Critérium du Dauphiné. Ook TotalEnergies en Uno-X, die beide de Tour rijden, ontvingen elk nog een extra uitnodiging.

TotalEnergies zal meedoen aan Parijs-Nice (3-10 maart). Het is daar een van de vier ProTeams, naast Tudor, Lotto Dstny en Israel-Premier Tech. Die laatste twee ploegen hebben het recht om in alle WorldTour-koersen te starten, aangezien zij in 2023 op de plekken één en twee eindigden in de UCI-ranglijst voor ProTeams.

Bij Tudor, dat dus ook Parijs-Nice betwist, rijden maar liefst drie Nederlanders: Rick Pluimers, Maikel Zijlaard en sprinter Arvid de Kleijn. Het is nog bekend met welke selectie de Zwitserse formatie aan zal treden in De koers naar de zon, maar mocht De Kleijn starten, dan zal hij waarschijnlijk toe moeten slaan op dag één of twee. Vooral de tweede etappe lijkt geschikt voor de snelle mannen.

Q36.5 in de Dauphiné

De ASO heeft Uno-X dan weer uitgenodigd voor het Critérium du Dauphiné (2-9 juni). Hier zullen Lotto Dstny en Israel-Premier Tech ook van de partij zijn, net als dus Q36.5. Het Zwitserse team, waar Aart Vierhouten een van de ploegleiders is, presenteerde afgelopen winter verschillende aanwinsten, waaronder Frederik Frison, David de la Cruz en Giacomo Nizzolo.