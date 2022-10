Ashton Lambie zal achtervolgingstitel niet verdedigen op WK: “Ga een ander doel nastreven”

Ashton Lambie, de huidige wereldkampioen op de individuele achtervolging, zal zijn titel niet verdedigen tijdens de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines (12-16 oktober). Sinds zijn overwinning van vorig jaar in Roubaix, voelt de Amerikaan zich verzadigd, vertelt hij op Instagram. Daarom gaat hij ‘een ander doel’ nastreven.

Lambie, die op het WK van 2021 Jonathan Milan en Filippo Ganna aftroefde, begint zijn bericht met een citaat. “De Australische zeiler John Bertrand zei: ‘Het vuur is verdwenen en tevreden mensen worden niet wereldkampioen. Ik ben tevreden met dat deel van mijn leven en ik heb zin om nieuwe richtingen op te gaan. Dat is wat ik ga doen.’ Toen ik de finishlijn passeerde in Roubaix, tijdens het WK baanwielrennen van vorig jaar, was het waarschijnlijk de eerste keer dat ik me echt voldaan voelde. (…) Er was niets meer dat nog gedaan moest worden.”

“Dat is waarom ik besloten heb om dit jaar niet mee te doen aan het WK baanwielrennen en in plaats daarvan een ander groot doel na te streven”, schrijft Lambie. Welk doel dat precies is, wordt nog niet helemaal duidelijk. “Ik zal veel blijven fietsen, maar nadat ik me dit jaar gefocust heb op disciplines buiten het baanwielrennen, voel ik me weer fris, enthousiast en uitgedaagd op heel veel nieuwe manieren. Ik ben helemaal gefocust op spannende, nieuwe fysieke en mentale uitdagingen, maar ze zullen dit najaar niet gerealiseerd worden in een velodroom.”

Wereldrecordhouder

Voordat Lambie in oktober 2021 wereldkampioen werd op de individuele achtervolging, had hij in augustus dat jaar – in Mexico – een nieuw wereldrecord op dit onderdeel neergezet. Hij was de eerste en voorlopig enige renner die op de vier kilometer onder de vier minuten dook.