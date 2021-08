Ashton Lambie doorbreekt grens van vier minuten op individuele achtervolging

Ashton Lambie heeft als eerste renner de magische grens van de vier minuten gebroken op de individuele achtervolging. De Amerikaanse baanwielrenner reed woensdag in Aguascalientes (Mexico) vanuit een staande start vier kilometer in een tijd van 3 minuten, 59 seconden en 93 honderdsten. Daarmee is hij sneller dan Filippo Ganna.

De vier kilometer vanuit staande start is de afstand van de individuele achtervolging. Het wereldrecord werd in 2020 door baankampioen Ganna gezet op 4.01,934 minuut. Lambie dook daar in Mexico dus onder, al is het wereldrecord nog niet officieel toegekend. “Het is niet echt een droom, maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat het nieuwe record onder de vier minuten ligt”, zei de 30-jarige Amerikaan bij de aankondiging van zijn poging.

In 2019 pakte Lambie ook al het wereldrecord op dit onderdeel. Destijds was zijn recordtijd 4.05,423 minuut. Niet lang daarna legde Ganna de lat veel hoger, door op het WK baanwielrennen in Berlijn de 4.01 op de borden te zetten.

