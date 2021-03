Asgreen: “Verkeersobstakels gebruikt om afstand te nemen”

Kasper Asgreen wist na een knappe koers de E3 Saxo Bank Classic te winnen. Nadat hij al een lange solo van meer dan vijftig kilometer uit de benen had geschud, had hij nog energie over om op vijf kilometer van het einde weg te springen uit een elitegroep.

“In de slotfase stond er wat wind schuin van voren. Ik wist na mijn eerdere inspanning dat ik in de laatste kilometer geen kans had. Ik moest weg zien te komen en alleen proberen aan te komen, als ik nog een kans wilde maken. Vanaf dat moment was het alles of niets”, zei Asgreen na afloop. “Of ik de anderen verraste? Dat weet ik niet. Ik probeerde de verkeersobstakels te gebruiken om wat afstand te nemen. Zo kon ik een gaatje pakken. Ik weet niet of dat het verschil heeft gemaakt. Ik denk dat het voor iedereen een zware dag was en iedereen reed op de limiet.”

Dat hij zich de afgelopen weken al goed voelde, vertelde de Deen. “Ik was dan ook gemotiveerd vandaag om ervoor te gaan. Ik zorgde voor een harde wedstrijd en dat is ook wel mijn kracht. Ik was niet bang om de koers vroeg te openen. Maar om zo lang solo voorop te rijden, was niet echt echt gepland. Aan het eind moet je gewoon je hoofd naar beneden doen om het maximale eruit te halen. We hadden een geweldige, sterke ploeg. Ik hoorde dat de jongens me aanmoedigden. Ze konden de andere jongens afstoppen. Ik moet ze bedanken. Dit was geweldig teamwork.”