Asgreen na zege in Kuurne: “Die aanval was gepland” zondag 1 maart 2020 om 17:01

Kasper Asgreen volgde in Kuurne-Brussel-Kuurne perfect de ploegtactiek van Deceuninck-Quick-Step. De Deen deed het op de manier waarop zijn ploeggenoot Bob Jungels vorig jaar de zege greep in de voorjaarsklassieker, door vroeg aan te vallen. “Dat was het plan om daar weg te rijden en het vol te houden, anders hadden we Fabio Jakobsen voor de sprint”, reageert hij.

“Bob vertelde mij vanmorgen dat ik het moest doen zoals hij vorig jaar”, lacht Asgreen na afloop in het flashinterview. “Op de smalle wegen toen we aansloten na de laatste klim wisten we dat het mogelijk was om weg te rijden.” Hij sprong weg en sloot aan bij Boris Vallée en Roy Jans, twee vroege vluchters.

De voorsprong van het drietal was maximaal 45 seconden. Het jagende peloton wist het gat te verkleinen, maar niet te dichten. “Toen ik nog 300 meter moest, wist ik dat ik kon winnen”, zei Asgreen. “Het deed heel erg veel pijn, het was zo moeilijk. Ik moest Jans lossen in de wind, omdat hij niet meedraaide en Merlier achter zich had. Dat was storend voor ons. Ik twijfelde toen wel of ik het vol ging houden.”