Asgreen blijft op het Deens kampioenschap tijdrijden Skjelmose wel voor

Kasper Asgreen heeft zich donderdag voor de vierde keer in zijn carrière tot Deens kampioenschap tijdrijden gekroond. De renner van Soudal-Quick Step won in Aalborg met overmacht.

Asgreen haspelde de 39,6 kilometer lange tijdrit af in 45 minuten en 42 seconden. Mattias Skjelmose deed 28 seconden langer over de tijdrit, Mikkel Bjerg 31 seconden. Moet wel gezegd: Skjelmose verloor kostbare seconden onderweg door een lekke band.

Asgreen en Skjelmose reden woensdag voor de derde keer in twaalf dagen een tijdrit tegen elkaar. De twee voorgaande ontmoetingen in de Ronde van Zwitserland werden in het voordeel beslist van Skjelmose, die de ronde uiteindelijk ook zou winnen.

Emma Norsgaard kroonde zich overigens bij de vrouwen tot Deens kampioene. De Movistar-renster bleef Cecile Uttrup Ludwig en Julie Nielsen Maribo ruim voor.

