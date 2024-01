vrijdag 26 januari 2024 om 10:38

Asbjørn Hellemose kan na twee jaar in WorldTour geen contract bij UCI-team versieren

De profcarrière van Asbjørn Hellemose is na twee jaar abrupt tot een einde gekomen. De 25-jarige Deen kreeg geen nieuw contract bij Lidl-Trek en wist in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg zelfs geen continentaal contract te versieren. “Ik heb het dieptepunt bereikt”, vertelt Hellemose, die nu aansluit bij het Italiaanse gravelteam Swatt Club.

“Ik heb zin om te koersen, ik heb zin om te racen. Ik heb zin om alles te geven. Tot een paar dagen geleden reed ik op het allerhoogste niveau, maar nu zit ik op een dieptepunt. Maar ik geloof nog altijd in mezelf. Ik droom nog steeds.” Met die boodschap stond Hellemose op de stoep bij Swatt Club.

Samen met dat clubteam zal Hellemose meerdere (nationale) wegwedstrijden in Italië kunnen rijden, net als gravelwedstrijden in Europa en de Verenigde Staten. “We gaan overal heen om het vuurtje brandend te houden”, laat de ploeg weten op sociale media.

Hellemose wist in 2021 vijfde te worden in de Giro d’Italia voor beloften en mede daardoor een stagecontract af te dwingen bij Trek-Segafredo. Het Amerikaanse WorldTeam gaf hem daarna een tweejarig WorldTour-contract. Afgelopen seizoen werd de Deen onder meer dertiende in de Arctic Race of Norway en vijftiende in de CRO Race, maar het bleek niet genoeg voor een nieuw contract of zelfs een vervolg van zijn profcarrière.