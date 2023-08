zondag 27 augustus 2023 om 16:38

Arvid de Kleijn oppermachtig in slotrit Deutschland Tour, eindwinst voor Ilan Van Wilder

De eindoverwinning in de Deutschland Tour is gegaan naar Ilan Van Wilder. De Belgische kopman van Soudal Quick-Step kwam in de vlakke slotrit naar Bremen niet meer in de problemen. Daar werd na ruim 175 kilometer gesprint om de ritzege in de laatste etappe en bleek de Nederlander Arvid de Kleijn (Tudor) verreweg de snelste sprinter.

Met Ilan Van Wilder in de leiderstrui begon het peloton in de Deutschland Tour aan de slotrit van Hannover naar Bremen. De Belgische koploper had 11 seconden voorsprong op Felix Großschartner en 13 seconden op Pavel Sivakov. Daarachter hadden sprinters Danny van Poppel en Alex Aranburu nog zicht op het eindpodium, mochten zij onderweg of aan de meet bonificatieseconden kunnen grijpen.

Vijf onbekende Duitsers vormden de vlucht van de dag. Vinzent Dorn (Bike Aid) was nog de meest interessante naam, omdat hij de best geplaatste renner was vooraan op slechts 1.00 minuut van Van Wilder. De kopgroep pakte meer dan vier minuten voorsprong, waardoor Dorn een tijd lang virtueel aan de leiding reed.

Het was een gevecht tegen de bierkaai, want 22 kilometer voor de finish werd de laatste vroege vluchter ingerekend. Daarna was het uitkijken naar de massasprint, al was de tussensprint op 5 kilometer voor de finish ook al interessant. Daar pakte Danny van Poppel namelijk drie bonificatieseconden, waardoor hij op gelijke hoogte kwam met Sivakov op de derde plek in het algemeen klassement.

De échte massasprint werd goed voorbereid door Bahrain Victorious, maar het was in de laatste kilometer Tudor dat de beste lead-out had voor haar sprinter. Maikel Zijlaard zette Arvid de Kleijn uitstekend af, waarna de Nederlandse sprinter het met een indrukwekkende spurt afmaakte. Hij won met meerdere lengtes voorsprong, voor Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en Marius Mayrhofer (Team dsm-firmenich).