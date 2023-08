Arvid de Kleijn dicht bij eerste WorldTour-zege in Polen: “Moest meer van eigen kracht uitgaan”

Arvid de Kleijn was heel dicht bij zijn eerste overwinning ooit in de WorldTour, maar in de slotrit van de Ronde van Polen moest de Nederlandse sprinter van Tudor alleen Tim Merlier voor zich dulden. Die zege op het hoogste niveau komt steeds dichterbij voor hem. “Maar ik had hem het liefst vandaag gepakt”, zegt hij tegen WielerFlits. “Het is zo, hier kunnen we op verder bouwen.”

De sprint in de straten van Krakau verliep chaotisch en niet ideaal voor De Kleijn. “Ik twijfelde iets te lang aan de rechterkant”, blikt hij terug. “Ik had meer van mijn eigen kracht uit moeten gaan, denk ik. Nu wachtte ik iets te lang. Merlier kwam daarna via links naar rechts, toen moest ik inhouden, er omheen en toen kwam ik net tekort.”

Voor De Kleijn was het niet de makkelijkste week, erkent hij na afloop. Zijn valpartij op de eerste dag heeft hem flink gehinderd. “Ik had echt wel moeite mee de eerste dagen. De sprint hiervoor had ik echt niet de benen om te winnen, maar ik voelde vandaag dat ik hersteld was en dat ik mee kon doen”, zegt hij.

Lees ook: Nederlandse drie-eenheid speelt hoofdrol bij ambitieus Tudor: “Goede stijgende lijn in de ploeg”

Na afloop wachtte ploegbaas Fabian Cancellara hem op achter de finish. De Kleijn mocht zelfs even het horloge van Spartacus om, om de hoofdsponsor nog wat meer in het zonnetje te zetten op het podium.

Voor de Nederlander, die eerder dit jaar Milaan-Turijn won, was deze slotrit in Polen een bevestiging. “Ik ben echt tevreden met het team dat ik om mij heen heb, het was echt weer goed. Ook al missen we iemand met Maikel. Dan moet je in de laatste kilometer veel alleen doen, maar ze hebben alles gedaan. Ik ging voor de winst en dat is net niet gelukt.”

Lees ook: Mohoric stelt eindzege Ronde van Polen veilig in tussensprint, Merlier wint slotrit voor De Kleijn