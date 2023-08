Matej Mohoric stelt eindzege Ronde van Polen veilig in tussensprint, Merlier wint slotrit voor De Kleijn

Matej Mohoric heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Sloveen stelde de eindzege vellig in de slotrit naar Krakow, die gewonnen werd door Tim Merlier. De Belgische sprinter versloeg Arvid de Kleijn en Fernando Gaviria.

De laatste etappe van de Ronde van Polen beloofde een zeer spannende dag te worden. Niet alleen door de verwachte massasprint in Krakow, maar ook door de strijd om het algemeen klassement. Mohoric en João Almeida stonden voor aanvang van rit zeven in dezelfde tijd én er waren in de slotetappe nog bonificatieseconden te verdienen.

Intense strijd voor bonificatieseconden

Door die strijd in het algemeen klassement kon er in de openingsfase geen vroege vlucht wegrijden. UAE Emirates en Bahrain Victorious hielden het tempo zo hoog mogelijk, waardoor hun kopmannen konden sprinten voor de eerste bonificatieseconden na een kleine 70 kilometer. Die sprint was bijzonder nipt, maar het was Mohoric die zijn wiel net wat eerder over de lijn kon gooien. De Sloveen pakte daardoor drie bonificatieseconden, zijn dichtste concurrent Almeida nam er twee.

Na de tussensprint kon er dan toch nog een ontsnapping wegrijden. Dorian Godon (AG2R Citroën), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) en Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski) sloegen de handen in elkaar. Het drietal fietste echter nooit meer dan een minuut voorsprong bij elkaar. Hierdoor werden ze op zestien kilometer van de streep weer ingerekend door het jagende peloton.

Merlier klopt De Kleijn

Een sprint was dus onvermijdelijk in Krakow. Uiteindelijk was het Tim Merlier die als eerste over de streep kwam. De Belgische sprinter, die ook al de snelste was in de eerste rit, klopte Nederlander Arvid de Kleijn en Fernando Gaviria. Mohoric en Almeida kwamen niet meer in de buurt van bonificatieseconden, waardoor de eindzege van Mohoric niet meer in gevaar kwam.