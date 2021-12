Artsen houden Amy Pieters langer in kunstmatige coma

De Spaanse artsen in het ziekenhuis in Alicante hebben in overleg met diverse Nederlandse doktoren besloten om Amy Pieters nog minimaal drie dagen langer in kunstmatige coma te houden. De doktoren benadrukken dat extra rust in dit stadium een betere kans op herstel geeft. In eerste instantie zouden artsen Pieters vandaag uit haar kunstmatige coma ontwaken.

Pieters werd donderdag in het ziekenhuis van Alicante geopereerd aan haar hoofd. Bij deze operatie is door de artsen de druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door een val tijdens een sprinttraining. Zij raakte een andere renner aan en kwam ongelukkig ten val. Pieters was nabij Calpe op een trainingskamp met de Nederlandse baanselectie.

De artsen kunnen pas wanneer ze Pieters laten ontwaken een inschatting maken van de eventueel ontstane schade. Eerder gaf Jan van Veen, hoofdcoach van de KNWU, aan dat de situatie stabiel was. “Het is afwachten hoe ze uit haar slaap komt. Pas als ze daaruit is, komt er hopelijk meer duidelijkheid”, aldus Van Veen.