KNWU-hoofdcoach Jan van Veen over Amy Pieters: “Haar situatie is stabiel”

Familieleden van Amy Pieters en een delegatie van de KNWU zijn naar Alicante afgereisd om de Nederlands kampioene te bezoeken. De renster van SD Worx kwam donderdag in de buurt van Calpe tijdens een wegtraining met de Nederlandse baanselectie in botsing met een ploeggenoot en vervolgens kwam ze ten val. Daarbij verloor Pieters het bewustzijn.

Ze werd daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Alicante gebracht. Daar werd ze geopereerd aan haar hoofd, om druk weg te nemen die was ontstaan na de valpartij. De komende dagen houden de artsen haar in een kunstmatige coma. “Amy’s situatie is nu stabiel. Het is afwachten hoe ze uit haar slaap komt. Pas als ze daaruit is, komt er hopelijk meer duidelijkheid”, vertelt KNWU-hoofdcoach Jan van Veen over de eventuele neurologische schade bij Pieters.

Van Veen doet zijn verhaal bij de NOS. De hoofdcoach is een van de KNWU-leden die deel uitmaakt van de delegatie die vrijdagmorgen naar Spanje is gereisd. “De situatie heeft natuurlijk veel impact op iedereen. Daarom proberen we alle betrokkenen zoveel mogelijk te ondersteunen en er voor elkaar te zijn.” De 30-jarige Pieters won dit jaar zowel Nokere Koerse als het Nederlandse kampioenschap op de weg. Ze was op trainingskamp met de baanselectie.