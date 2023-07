Arthur van Dongen nog niet gerustgesteld: “Morgen weer vuurwerk”

Video

1:48: dat is nu het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de Tour de France. De Sloveen kreeg vandaag in de individuele tijdrit van Passy naar Combloux een draai om de oren van zijn Deense tegenstrever. Toch loopt Jumbo-Visma-ploegleider Arthur nog niet de polonaise. “De Tour is nog lang niet gewonnen”, klinkt het in gesprek met WielerFlits.

Van Dongen had voor de start van de tijdrit niet verwacht dat Vingegaard zo hard zou uithalen. “Dat het verschil zo groot zou zijn, hadden we niet verwacht, maar het zegt veel over de frisheid van Jonas in de derde week. We zijn hartstikke blij, maar we moeten niet te vroeg juichen. We hebben wel een stap in de goede richting gezet. Nu moeten we vasthouden aan ons plan en de focus bewaren.”

“We kunnen met een goed gevoel de komende ritten in. De voorsprong is voor een deel geruststellend, maar er kan nog van alles gebeuren. De Tour is nog lang niet gewonnen, maar dit is natuurlijk wel een enorme boost.”

Van Dongen is echter op zijn hoede en dat valt te begrijpen: morgen staat namelijk de koninginnenrit van deze Tour de France op het programma, met in de finale de loodzware Col de la Loze. “Ik verwacht morgen weer een harde koers en een duel tussen de twee mannen. Het is superlastig en we koersen boven de 2.000 meter. Dat gaat weer vuurwerk opleveren, maar dat zien we met vertrouwen tegemoet.”