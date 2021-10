Arne Marit sprint naar de zege in Grand Prix du Morbihan

Arne Marit heeft de Grand Prix du Morbihan gewonnen. De 22-jarige Belg van Sport Vlaanderen-Baloise was de beste in de sprint van het peloton en klopte daarbij niet de minste namen: Bryan Coquard en Elia Viviani. Marit volgt op de erelijst Benoît Cosnefroy op die in 2019 de winnaar was. In 2020 ging de Franse eendagskoers niet door.

De grootste wedstrijden zijn al achter de rug, maar in Frankrijk wordt gewoon nog gekoerst dit weekend. Vanmiddag was de Grand Prix du Morbihan de voorlaatste manche van de Coupe de France, een 176,9 kilometer lange koers met start en finish in Grand-Champ. Eerst moest een grote lus ten zuidoosten van de Bretoense plaats worden afgelegd. Daarna kwamen de renners op het finale-circuit, dat zesmaal moest worden afgelegd. Met onder meer Elia Viviani, Valentin Madouas en Bryan Coquard had de organisatie mooie namen weten te strikken.

Even voor half een werd het startsein gegeven en het was meteen koers. Het zorgde voor een snel begin van de wedstrijd, want in het eerste uur werd 46 kilometer afgelegd. De koers was al 55 kilometer onderweg toen de eerste serieuze kopgroep tot stand kwam. Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën) en Clément Davy (Groupama-FDJ) vielen aan en zij zagen Matis Louvel (Arkéa Samsic) en Léo Danes (Franse selectie) de oversteek maken. De vier vluchters reden ruim een minuut voorsprong bij elkaar.

Peloton scheurt in tweeën

Vervolgens scheurde het peloton en een groep met ruim dertig renners reed weg. Zij dichtten de kloof naar de kopgroep, vlak voordat aan de eerste van zes plaatselijke ronden werd begonnen. Daar reed Lars van den Berg (Groupama-FDJ weg) en de 23-jarige Nederlander pakte een gaatje samen met Mikaël Cherel (AG2R Citroën), Thibault Ferasse (B&B Hotels), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Morten Hulgaard (Uno-X), Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) en Léo Danes, die opnieuw in de aanval was.

De kopgroep verloor Ferasse door een lekke band, maar zag vervolgens verschillende mannen de aansluiting maken: Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), Sebastian Schönberger (B&B Hotels), Laurent Pichon, Matis Louvel (Arkéa Samsic), Paul Ourselin (TotalEnergies), Juan-Antonio López-Cózar (Burgos-BH), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Pier-André Côté (Rally), Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix) en Jean-Louis Le Ny (Franse selectie)

Het peloton, waar Cofidis controleerde, volgde op dat moment op meer dan anderhalve minuut. Het Franse WorldTeam kreeg daarna hulp van het continentale St. Michel-Auber93. Toen het verschil was teruggelopen tot bijna een minuut, begonnen de aanvallers elkaar te bestoken. Het waren Calmejane en Pichon die hun collega-vluchters op de proef stelden, gevolgd door nieuwe demarrages. Met ruim een minuut voorsprong begon de kopgroep aan de laatste drie omlopen rond Grand-Champ.

Van den Berg rijdt weg met Leveau en Le Ny

Le Ny en Leveau waren de volgende aanvallers, waarna ook Van den Berg de sprong naar voren maakte. Deze drie renners liepen vervolgens rap uit. Op dertig kilometer van de finish was hun voorsprong al opgelopen tot ruim een minuut, terwijl Konovalovas in de eerste achtervolgende groep het tempo probeerde te drukken in dienst van zijn ploeggenoot Van den Berg. Deze groep zou niet meer van voren terugkeren en werd op 22 kilometer van de streep ingerekend door het peloton. Vijftig seconden daarvoor reden toen alleen nog de drie aanvallers.

Het peloton was in gang geschoten en kwam seconde per seconde dichter bij de koplopers, en bij het ingaan van de laatste ronde van 14,6 kilometer was het peloton weer compleet. Het was B&B Hotels dat het initiatief nam voor zijn kopman Bryan Coquard. In de slotfase probeerden meerdere renners weg te komen, maar het peloton bleef samen en een sprint was in de maak. In een spannende eindspurt drukte Arne Marit zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan Bryan Coquard, Elia Viviani en Jason Tesson.