Arne Marit trots na eerste profzege: “Dat ik Viviani en Coquard klop, maakt het extra mooi”

Arne Marit vertrekt met een trots gevoel van de Grand Prix du Morbihan. Vanmiddag versloeg de 22-jarige neoprof van Sport Vlaanderen-Baloise Bryan Coquard en Elia Viviani, toch niet de eerste de beste renners van het peloton, in een massasprint. Voor Marit was zijn zege in de Franse koers zijn eerste van profniveau.

Aan WielerFlits laat Marit weten dat hij steeds een sterk gevoel had in de Bretoense wedstrijd, die werd beslist op een 14,6 kilometer lang parcours dat zesmaal moest worden afgelegd. “Ik had heel de koers wel een sterk gevoel, moet ik zeggen. In de voorlaatste ronde was ik mee met een uitval van Valentin Madouas, wat toch aangaf dat ik de benen had.”

Op het einde werd de 22-jarige renner goed in stelling gebracht door zijn ploeg Sport Vlaanderen-Baloise, met name door Kenneth Van Rooy. “Het gaatje ging pas heel laat open bij Coquard en ik wist dat het nu of nooit was. Uiteindelijk kon ik Viviani en Coquard kloppen, wat het extra mooi maakt. Dat ik dit kan als neoprof maakt me enorm fier.”

Marit is pas bezig aan zijn eerste profseizoen, nadat hij afgelopen winter de stap zette vanuit de opleidingsploeg van Lotto Soudal. In zijn periode bij de junioren en beloften won hij onder meer Nokere Koerse, de GP Criquielion en het International Beloften Weekend. De afgelopen weken reed hij al meermaals naar de top-10. Zo was hij zondag nog zevende in Parijs-Tours.