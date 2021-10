Voorbeschouwing: Grand Prix du Morbihan 2021

Het veldritseizoen is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer wordt gekoerst op de weg. In het weekend is het namelijk nog volop koers in Frankrijk, met op zaterdag de Grand Prix du Morbihan. Wie zegeviert er zaterdag in deze 1.Pro-koers in Bretagne? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Grand Prix du Morbihan kennen we ook wel als de Grote Prijs van Plumelec, wat vroeger een gangbare naam was voor de koers. De eerste editie vond plaats in 1974 en met Roger Pingeon kreeg de organisatie meteen een grote naam op de erelijst. Pingeon was eind jaren zestig van de vorige eeuw een van de grootste renners van zijn generatie en vocht gedenkwaardige duels uit met generatiegenoten als Jan Janssen, Felice Gimondi en Eddy Merckx. Pingeon won in 1967 vanuit het niets de Tour de France, zette twee jaar later de Vuelta a España achter zijn naam en was in 1969 ook tweede in de Tour achter de ongenaakbare Merckx.

De Grote Prijs van Plumelec bleek ook meteen de laatste zege van de zwijgzame Pingeon, aangezien hij eind 1974 besloot om een punt te zetten achter zijn carrière. De Franse eendagswedstrijd ging ook na het afscheid van Pingeon door en met Robert Alban (1976 en 1981), Raymond Martin, Laurent Fignon, Marc Madiot en Gilbert Duclos-Lassalle waren er meerdere grote namen aan het feest. In 1990 besloot de organisatie van naam te veranderen en vanaf dat moment ging de wedstrijd door het leven als ‘Dwars door Morbihan’. Tegenwoordig kennen we koers dus als de Grand Prix du Morbihan.

Vanwege financiële problemen ging de wedstrijd in 1979, 1989 en 2005 niet door, maar verder keerde de koers jaarlijks terug op de kalender. Op de recente erelijst prijken de namen van onder meer Johan Museeuw, Marcel Wüst, Johan Capiot, Thomas Voeckler, Simon Gerrans en Samuel Dumoulin. Zeven renners delen het record van meeste overwinningen in de Noord-Franse eendagskoers. Alban, Peter De Clercq, Patrice Halgand, Voeckler, Julien Simon, Samuel Dumoulin en Alexis Vuillermoz wisten hun naam twee keer met gouden letters op de erelijst te schrijven.

De meeste winnaars komen niet geheel toevallig uit Frankrijk. Van de voorbije 43 edities gingen er 34 naar een Fransman. België volgt op de tweede plaats, op respectabele afstand, met vier overwinningen. Met dank aan Museeuw, Capiot en De Clercq. Australië wist dan weer twee winnaars af te leveren met Gerrans in 2007 en Wesley Sulzberger in 2010. Johnny Weltz en sprinter Andrea Pasqualon zijn dan weer de Deense en Italiaanse vreemde eenden in de bijt. En de Nederlanders dan? Het is na 43 edities nog altijd wachten op een eerste Nederlandse overwinnaar. Jans Koerts was er in 1993 wel dichtbij, maar werd tweede.

Laatste winnaars Grand Prix du Morbihan

2020: geen editie

2019: Benoît Cosnefroy

2018: Andrea Pasqualon

2017: Alexis Vuillermoz

2016: Samuel Dumoulin

2015: Alexis Vuillermoz

2014: Julien Simon

2013: Samuel Dumoulin

2012: Julien Simon

2011: Sylvain Georges

Vorige editie

Veel sterke coureurs toonden zich twee jaar geleden in de negende manche van de Coupe de France. Fabien Doubey, Maxim Cam en Jérémy Leveau maakten deel uit van de vroege vlucht, maar zij werden in laatste dertig kilometer op het lokale circuit weer teruggepakt toen coureurs als Pierre Rolland en Warren Barguil ten aanval trokken. Hun pogingen waren geen lang leven beschoren, evenals die van Xandro Meurisse.

Dit kwam door het harde labeur van AG2R La Mondiale-coureurs Alexis Gougeard en Mikaël Chérel op kop van het peloton. Zij wilden Benoit Cosnefroy en Clément Venturini in de beste positie aan de laatste kilometer laten beginnen. Aanvallen van Guillaume Martin en Odd Christian Eiking werden in de slotfase geneutraliseerd, waarna Cosnefroy zijn tweede overwinning van het seizoen kon boeken.

De Franse springveer wist Jesús Herrada en Odd Christian Eiking naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen. Dimitri Peyskens eindigde als twaalfde en mocht zich de eerste Belg noemen. De beste Nederlander vonden we terug op plaats 25 met Matthijs Paasschens.

Uitslag Grand Prix du Morbihan 2019

1. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) in 4u35m27s

2. Jesús Herrada (Cofidis) z.t.

3. Odd Christian Eiking (Wanty-Gobert) z.t.

4. Kévin Le Cunff (St Michel-Auber93) op 3s

5. Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) z.t.

Parcours

Normaal is Plumelec het decor van de Grand Prix du Morbihan, nu is het noordoostelijker gelegen Grand-Champ de uitvalsbasis van de Franse koers. Grand-Champ is een plaatsje van zo’n vijfduizend inwoners, op nog geen halfuur rijden van Plumelec. Arnaud Démare bewaart goede herinneringen aan deze plaats, want in 2020 kroonde de sprinter zich hier tot Frans kampioen. De GP du Morbihan voert deels over dezelfde wegen als dat kampioenschap.

Start- en finish zijn gelegen in Grand-Champ. Na het klinken van het startschot begint het peloton aan een wat langere lus, eerst ten zuidoosten en vervolgens het noordoosten van de vertrek- en aankomstplaats.

De renners trekken onder meer door Saint-Avé, Sulniac en Trédion richting Grand-Champ, waar ze na iets minder dan negentig kilometer een eerste keer de finish passeren. Vanaf dat moment is het rondjes draaien in en rond Grand-Champ. Onderweg staan er misschien geen gecategoriseerde heuvels op het menu, maar dat wil niet zeggen dat we een sprint krijgen tussen de snelle mannen. In de omgeving van Plumelec loopt de weg eigenlijk constant op en af.

Zo ook zaterdag, want de renners krijgen in de Grand Prix du Morbihan ook heel wat hoogtemeters voor hun kiezen. Het beproefde recept: drie korte klimmetjes op weg naar de finish. Dat gaat de renners op een gegeven moment niet in de koude kleren zitten. En als we kijken naar de laatste winnaars van deze wedstrijd, dan zien we dat de snelle puncheurs in het voordeel zijn. Is dat op het vernieuwde parcours ook het geval?

Datum: zaterdag 16 oktober

Start: 12.25 uur in Grand Champ

Finish: tussen 16.31 en 16.57 uur in Grand Champ

Afstand: 176,9 kilometer

Favorieten

De meeste toppers hebben al een punt gezet achter hun seizoen en dus is de Grand Prix du Morbihan bij uitstek een wedstrijd voor de mindere goden en beloftevolle renners om zich nog één keer te laten zien. Voor sommige coureurs is dit een uitgelezen mogelijkheid om nog eens een profzege te boeken, voor andere renners is dit misschien wel een laatste kans om zich in de kijker te fietsen bij andere ploegen.

Ook telt deze koers mee voor de Coupe de France, dus is het een mooie kans om punten te verdienen. Met AG2R Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ en Intermarché-Wanty-Gobert staan toch nog vier WorldTeams aan de start, aangevuld met zeven ProContinentale ploegen (waaronder Arkéa-Samsic, Uno-X en Sport Vlaanderen-Baloise), vijf continentale formaties en een Franse nationale selectie.

AG2R Citroën kan meerdere pionnen uitspelen. Denk aan Dorian Godon, die kan terugkijken op een uitstekend seizoen en ook nog altijd in goede vorm verkeert. Zo werd de 25-jarige Fransman afgelopen week nog tiende in de Tour de Vendée. Godon mag zich intussen wel een specialist noemen voor de kleinere Franse wedstrijden. De aanvalslustige renner won in 2021 Parijs-Camembert en de Tour du Doubs, stond op het podium van de Classic Loire Atlantique en behaalde top 5-noteringen in de Faun-Ardèche Classic, Cholet-Pays de la Loire, La Polynormande en de Tour de Wallonie, wat dan weer een Belgische koers is.

Ook een ploegmakker van Godon, Stan Dewulf, is uitstekend op dreef en zal graag met een overwinning de wintermaanden ingaan. Zeker omdat hij nog altijd op zoek is naar zijn eerste zege bij de professionals. Die eerste overwinning zit er overigens wel aan te komen: zo werd hij dit jaar al tweede in de Tour de Wallonie en vrij recent nog vijfde in Binche-Chimay-Binche en vierde in Parijs-Tours. In die laatste klassieker mocht hij na een beresterke wedstrijd voor de zege sprinten, maar bleek er net te weinig in de tank te zitten. Een andere renner van AG2R Citroën om in de gaten te houden, is Lilian Calmejane.

Ook Groupama-FDJ staat zaterdag met een sterke ploeg aan de start. De Franse formatie van Marc Madiot hoopt vooral op een uitschieter van Valentin Madouas. Ook de 25-jarige Madouas rijgt de laatste weken de ereplaatsen bijeen. Achtste in de Bretagne Classic, derde in de Tour du Jura, vijfde in de Tour du Doubs en tweede in de Classic Loire Atlantique. Close, but no sigar. Is het zaterdag dan wel raak voor de zoon van ex-prof Laurent Madouas? Let ook op de jonge Zwitser Alexandre Balmer, die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. In de Tour de Vendée werd hij pas in de laatste honderden meters gegrepen.

De derde grote Franse formatie in de Grand Prix du Morbihan, Cofidis, speelt Pierre-Luc Périchon, Guillaume Martin, Emmanuel Morin en Piet Allegaert uit. Périchon mag de laatste weken ook steeds vaker voor eigen rekening rijden en met succes. Zo was hij vorige week nog vijfde in een zwaarbevochten editie van de Tour de Vendée. Morin werd dan weer tweede in de Route Adélie de Vitré, maar het parcours in Grand-Champ is wellicht iets te lastig. Allegaert zal als sprinter ook hopen op een wat meer gesloten koersverloop. Voor klimmer Martin is de wedstrijd wellicht niet lastig genoeg.

Ook TotalEnergies heeft voldoende ijzers in het vuur. Mathieu Burgaudeau krijgt van ons zelfs twee sterren, na meerdere goede prestaties in het najaar. In de Coppa Sabatini wist hij wereldtoppers als Michael Valgren en Sonny Colbrelli het vuur aan de schenen te leggen en ook in de Memorial Marco Pantani en Classic Loire Atlantique reed hij bij de eerste tien. Mocht de wedstrijd uitdraaien op een sprint, dan zijn Niccolò Bonifazio en Edvald Boasson Hagen de TotalEnergies-troeven. En wat kan puncheur Julien Simon (36) op zijn oude dag? In de Tour du Doubs werd hij nog keurig zevende.

Twee andere Franse formaties om in de gaten te houden, zijn Arkéa-Samsic en B&B Hotels p/b KTM. Amaury Capiot is de vooruitgeschoven man bij Arkéa-Samsic. De snelle Belg is de koning van de regelmaat, Capiot reed dit seizoen al dertien keer naar een top 10-notering, maar die echte klapper ontbreekt nog. B&B Hotels mikt met Sebastian Schönberger en Bryan Coquard op een goed resultaat. Schönberger maakte indruk in de voorbije Tour de Vendée, Coquard werd in aanloop naar de GP du Morbihan vijfde in Parijs-Bourges en zesde in Parijs-Tours. Coquard eindigde twee jaar geleden bovendien al eens vijfde in Morbihan.

Onze laatste sterren gaan naar respectievelijk Georg Zimmermann en Arvid de Kleijn. Zimmermann zal als puncheur baat hebben bij een wat zwaarder koersverloop. De 24-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert wist zijn laatste wedstrijd (Tre Valli Varesine) niet uit te rijden, maar liet dit seizoen al genoeg fraaie dingen zien. Dat kunnen we ook zeggen over De Kleijn, die als sterke sprinter wellicht kan overleven op dit parcours. In de Route Adélie de Vitré deed de renner van Rally Cycling dat wel met verve en wist hij in regenachtige omstandigheden naar de zege te sprinten.

Verder is het uitkijken naar heel wat outsiders. Denk aan Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert), Laurent Pichot en Romain Hardy (Arkéa-Samsic) en de ‘Spaanse-Nederlander’ Jetse Bol namens Burgos-BH. Robin Carpenter (Rally Cycling) heeft van die dagen waarop hij ongenadig hard kan uithalen en Jonathan Hivert (B&B Hotels p/b KTM) was in het verleden geknipt voor wedstrijden met een heuvelachtig karakter.

Ook Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Colin Joyce (Rally Cycling), Gianni Marchand en Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex), Thibault Ferasse (B&B Hotels p/b KTM), Morten Hulgaard en Parijs-Tours U23-winnaar Jonas Iversby Hvideberg (beiden Uno-X) en Jason Tesson (St Michel-Auber93) kunnen wellicht verrassen.

Titelverdediger Benoît Cosnefroy stond aanvankelijk ook op de startlijst, maar moet passen na een valpartij in de Ronde van Lombardije.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Dorian Godon

*** Stan Dewulf, Valentin Madouas

** Pierre-Luc Périchon, Lilian Calmejane, Mathieu Burgaudeau

* Sebastian Schönberger, Georg Zimmermann, Bryan Coquard, Arvid de Kleijn

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het belooft zaterdag vrij aardig koersweer te worden in het noordwesten van Frankrijk. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de achttien graden Celsius en de zon breekt af en toe door. Het blijft verder de hele dag droog. De Grand Prix du Morbihan is vanaf 15.20 uur live te volgen via Eurosport 2 en de Eurosport Player.