Chiara Consonni is Charlotte Kool en Lotte Kopecky de baas in GP de Morbihan

Chiara Consonni heeft de Grand Prix de Morbihan bij de vrouwen gewonnen. Na bijna drie uur koersen bleef de Italiaanse renster Charlotte Kool, Silvia Zanardi en Lotte Kopecky voor in een massasprint.



Met deze zege in Morbihan brengt de 22-jarige Consonni haar zegetotaal dit seizoen op drie. Eerder in het jaar was zij ook al de beste in de Ronde de Mouscron (1.1) en de Vuelta CV Feminas (1.1).

De 22-jarige Kool strandde zoals gezegd op de tweede plaats. Na twee overwinningen dit jaar in het tenue van NXTG Racing maakt zij in 2022 de overstap naar Team DSM.

De Grand Prix de Morbihan was een van de laatste vrouwenwedstrijden van dit seizoen. Alleen de Chrono des Nations, de Drentse Acht van Westerveld en de Ronde van Drenthe staan in de komende dagen nog op het programma.