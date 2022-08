Arne Baers en Nathan Smith tekenen bij Tormans CX en opleidingsploeg IWG

Arne Baers en Nathan Smith rijden vanaf 1 september voor Tormans CX. Vanaf volgend jaar koersen beide renners op de weg ook bij de nieuwe opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Baers en Smith hebben allebei een contract getekend tot eind februari 2024 bij de Belgische structuur, waar ze de weg en het veld kunnen combineren.

De 18-jarige Smith bezorgde Groot-Brittannië afgelopen winnaar een bronzen plak bij het WK veldrijden voor junioren in het Amerikaanse Fayetteville. Op de UCI-rangschikking voor junioren stond hij aan het einde van het seizoen vijfde. Smit rijdt ook niet onverdienstelijk op de mountainbike: deze zomer werd hij derde op het nationaal kampioenschap Cross Country. Daarmee herhaalde hij zijn prestatie van 2021.

“Nadat ik brons haalde op het WK, hoopte ik dat ik een kans zou krijgen bij een Belgisch team”, zegt Smith. “Naar mijn mening is dat de beste omgeving om beter te worden. Ik kan niet wachten om belofte te worden in de kleuren van Tormans CX. Ik verwacht dat het een grote uitdaging wordt, maar het leerproces motiveert me enorm. Daarom wil ik zoveel mogelijk in België blijven om te koersen en te trainen. […] Voor mij zijn de technische circuits het beste”, zegt hij over zijn kwaliteiten. “Ik ben namelijk begonnen als mountainbiker, op jonge leeftijd. Het veld en vooral de weg zijn behoorlijk nieuw voor me.”

Arne Baers

Baers, een 20-jarige Belg, liet zich afgelopen winter al zien tussen de eliterenners. Als belofte eindigde hij zes keer in de top-tien tussen de profs, in zijn eigen categorie eindigde hij vrijwel altijd bij de eerste vijftien. “Ik heb het geluk gehad dat ik de steun van Bart en Geert Wellens heb gekregen in de laatste twee jaren. Ik heb een mooie progressie geboekt tijdens mijn eerste seizoen als belofte, met dank aan de trainingssessies met de profs en onder toezicht van Bart, wat geweldige mogelijkheden waren om mijn grenzen op te rekken.”

“Vorige winter ging ik door een mentaal moeilijke periode nadat ik mijn pols brak in het begin van het seizoen en het was dankzij het advies van Geert Wellens dat ik er doorheen kwam. Hun onvoorwaardelijke steun maakte het mogelijk om oplossingen te vinden in moeilijke tijden. Dit bewijst dat het team vertrouwen heeft in haar renners”, aldus Baers, die zich bij de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert ook graag wil ontwikkelen als wegrenner.

Met de komst van Smith en Baerns bestaat Tormans CX uit zes renners. Quinten Hermans, Kevin Kuhn en Corné van Kessel zijn de eliterenners, Marie Schreiber rijdt bij de U23-vrouwen en Arne Baers en Nathan Smith bij de beloften mannen.