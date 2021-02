Arnaud Démare: “We zaten niet goed genoeg gepositioneerd”

Arnaud Démare kwam er met machtige pedaalslagen uit in Six-Fours-les-Plages, maar de Franse kampioen werd in extremis nog gevloerd door Davide Ballerini. “Ik verloor het vandaag eerder op tactisch gebied. Ik beschikte wel over veel explosiviteit”, aldus de Franse kampioen.

Démare probeerde in de finale zijn sprinttreintje van Groupama-FDJ op de rails te zetten, maar van een geoliede machine was vandaag geen sprake. “We hadden niet veel informatie over de finale, maar we konden wel zien dat het vrij smal was. Het was moeilijk om een treintje op te zetten met alle verkeersobstakels”, zo blikt Démare terug op de finale.

“We wisten dat we van voren moesten zitten, maar op een gegeven moment reed ik met Ramon (Sinkeldam, red.) rechts van een rotonde en verloren we de aansluiting met de andere jongens. Het was lastig om nog naar voren te rijden, aangezien we ongeveer 25 plekken moesten inleveren. Op drie kilometer van de meet slaagden we echter in onze missie.”

Positionering

Démare besloot de sprint al vrij vroeg op gang te trekken, maar bleek niet opgewassen tegen Ballerini. “Ik zag dat het tempo van Kasper Asgreen niet hoog genoeg lag en was bang om in het gedrang te komen. Ik besloot dan maar om zelf de sprint aan te gaan, maar werd vandaag vooral op tactisch gebied geklopt. Ik ben wel tevreden over de sprint zelf.”

“We zaten vandaag gewoon niet goed gepositioneerd. We leverden vandaag allemaal individuele inspanningen”, is Démare van mening. “De jongens zijn echter wel zeer sterk en als we erin slagen om alles goed af te stemmen, kunnen we onze concurrenten pijn doen.”