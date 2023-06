Arnaud Démare tankt vertrouwen in Brussel: “Nu staat de Tour op mijn kalender”

Arnaud Démare heeft in aanloop naar de Tour de France vertrouwen getankt door de Brussels Cycling Classic te winnen. De kopman van Groupama-FDJ was sneller dan Tobias Lund Andresen en Jordi Meeus na een lastige koers. Met een late jump pakte Démare de zege. “Ik wist dat ik geduldig moest zijn en daar deed ik goed aan”, vertelt hij na afloop.

“Het parcours is nu nog moeilijker. Ik kende Parijs-Brussel uit mijn eerste profjaren, maar het is nu lastiger met de dubbele beklimming van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Het was een zware dag en dat ligt mij goed”, aldus Démare in gesprek met DirectVélo. Hij hield knap stand in de heuvelzone en belandde in een groep van ongeveer 25 man die ging strijden om de zege.

“In de finale was ik nog bang voor aanvallen uit de groep, maar dat waren er minder dan gedacht. Dat was fijn, want het zou moeilijk worden om te controleren”, blikt hij terug. In de sprint kwam Démare pas laat opzetten. “Ik wist dat ik geduldig moest zijn en daar deed ik goed aan. Maar misschien was ik een beetje te geduldig. Het was op het nippertje, maar ik was er wel langs”, lacht hij over zijn zege.

In het voorjaar kende Démare een moeilijke periode. Vorige week in Boucles de la Mayenne was het pas voor het eerst raak voor de Fransman. “De pauze die ik had genomen na het voorjaar was echt goed voor mij. Ik had wel veel motivatie, maar de energie er niet voor”, vertelt hij. “Nu staat de Tour op mijn kalender en volgende week rijd ik tien dagen lang de Ronde van Zwitserland. Die inspanningen moeten mij de benen geven die ik nodig heb voor de rest van het jaar.”

