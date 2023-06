‘Arnaud Démare niet in Tourselectie Groupama-FDJ, Thibaut Pinot wel’

Groupama-FDJ laat Arnaud Démare de komende Tour de France thuis. Dat meldt Le Dauphiné Libéré. Volgens de Franse krant gaan Valentin Madouas, David Gaudu én Thibaut Pinot als kopmannen van het WorldTeam naar de Ronde van Frankrijk.

Pinot reed in mei de Giro d’Italia, waar hij de bergtrui won en als vijfde eindigde in het klassement. Nadien liet hij weten te denken aan de dubbel Giro-Tour. Marc Madiot, de ploegmanager van Groupama-FDJ, wilde Pinot toen nog geen plekje in de Tourploeg toezeggen, maar nu lijkt het toch zeker dat de klimmer zich op mag gaan maken voor de Ronde van Frankrijk.

Volgens Le Dauphiné Libéré is Démare het slachtoffer van de selectie van Pinot. De sprinter won onlangs de Brussels Cycling Classic en pakte maandag nog een tweede plaats in de Ronde van Zwitserland, maar zou de Tour aan zich voorbij moeten laten gaan. Démare reed de Tour na 2018 slechts één keer, in 2021.

Le Dauphiné Libéré schrijft dat Groupama-FDJ dinsdag nog de deelname van Thibaut Pinot zal communiceren.