Thibaut Pinot denkt aan dubbel Giro-Tour in zijn afscheidsjaar

De kans bestaat dat Thibaut Pinot in zijn afscheidsjaar naast de Giro d’Italia ook de Tour de France gaat betwisten. De klimmer van Groupama-FDJ won zondag de bergtrui in Italië en sprak na afloop de wens uit om nog eens de Tour te rijden. Ploegbaas Marc Madiot denkt mee. “Maar er zijn nog twee of drie dingen waar we rekening mee moeten houden”, aldus Madiot.

“We naderen het einde van de carrière van Thibaut. Hij is bevrijd en wil naar de Tour de France. Dat is goed nieuws, maar we moeten nog rekening houden met zijn fysieke conditie en zijn herstel. Dat zullen we de komende dagen evalueren”, vertelde Madiot in de podcast Grand Plateau van RMC Sport.

De manager van Groupama-FDJ zag een bevrijde Pinot rondrijden in Italië. Twee keer eindigde hij als tweede in een bergrit, terwijl hij ook vijfde werd in het eindklassement en dus de bergtrui won. “Misschien is dit zoals hij zijn hele carrière had moeten rijden”, zegt Madiot. “We ontdekken nu dat we hem niet per se veel druk moeten opleggen om resultaten te behalen. Dat is voor mij een grote les uit deze Giro.”

De Tour de France komt er al snel aan en in die ronde mikt het Franse team op David Gaudu. Pinot kan ook een rol spelen in diens klassementsambities. “Het idee is om het best mogelijke team samen te stellen. Het is niet dat het publiek en de sociale media dat voor ons bepalen”, benadrukt Madiot. “Daar laat ik mij niet door afleiden. De conditie van Thibaut is uiteindelijk beslissend.”

