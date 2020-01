Arnaud Démare maakt debuut in Vuelta, slaat Tour over vrijdag 17 januari 2020 om 13:39

Arnaud Démare zal ook dit jaar niet aan de start staan van de Tour de France. De Franse sprinter van Groupama-FDJ geeft de voorkeur aan de Giro d’Italia en de Vuelta a España, zo laat zijn ploeg weten via social media. Dit betekent dat Démare zijn debuut zal maken in de Spaanse ronde.

De 28-jarige Démare hoopt in de Vuelta een etappezege te boeken, aangezien hij dan in alle grote rondes een rit heeft gewonnen. De Fransman won eerder al twee ritten in de Tour, terwijl hij vorig jaar de beste was in de tiende etappe van de Ronde van Italië. Voor Démare is het de eerste keer dat hij twee grote rondes in één seizoen zal betwisten.

Démare zal voor het tweede jaar op rij niet deelnemen aan de Tour. Zijn ploeg Groupama-FDJ mikt in juli op de eindzege met Thibaut Pinot, die vorig jaar nog gedesillusioneerd moest opgeven vanwege een knieblessure.