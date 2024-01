dinsdag 9 januari 2024 om 14:50

Arnaud Démare begint seizoen op Spaanse bodem

Arnaud Démare trapt zijn wielercampagne af met twee Spaanse wedstrijden. De sprintkopman van Arkéa-B&B Hotels begint met de Challenge Mallorca (24-28 januari) en zal daarna ook deelnemen aan de Clásica de Almería (11 februari).

De werkgever van Démare heeft een deel van zijn wedstrijdprogramma voor 2024 al uit de doeken gedaan. Na de Clásica de Almería volgt geen al te verre reis voor de 32-jarige Fransman, want Démare wordt drie dagen na de Spaanse eendagskoers aan de start verwacht van de Volta ao Algarve (14-18 februari).

Onder de Portugese zon bereidt Démare zich voor op drie belangrijke voorjaarskoersen, te weten Kuurne-Brussel-Kuurne (25 februari), Parijs-Nice (3-10 maart) en Dwars door Vlaanderen (27 maart). Het is nog niet bekend hoe zijn programma eruit ziet na Dwars door Vlaanderen.

Oud-renner Didier Rous, tegenwoordig ploegleider bij Arkéa-Samsic, heeft veel vertrouwen in Démare. De ervaren sprinter moet de ploeg de nodige overwinningen bezorgen. “Hij won vorig jaar, in zijn eerste maanden bij de ploeg, al twee wedstrijden. Nu is het zaak om de sprinttrein voor 2024 volledig op de rails te zetten.”

Speciaal doel

“Arnaud is het al gewend om met Miles Scotson te koersen, wat een groot voordeel is om alles te implementeren. Het is een kwestie van nog verder perfectioneren. Arnaud weet dat er veel op het spel staat, zowel voor hem als voor de ploeg. Zijn doel is om honderd profoverwinningen te boeken. We zullen hem daarin steunen.” De zegeteller van Démare staat voorlopig op 95 zeges.