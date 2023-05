Arnaud De Lie met rug- en schouderpijn afgevoerd naar het ziekenhuis

Arnaud De Lie hoopte vandaag om de zege te sprinten in de Vierdaagse van Duinkerke, maar de Belg van Lotto Dstny kwam zwaar ten val in de eindsprint. De Belg werd met pijn aan zijn rug en schouder afgevoerd naar het ziekenhuis.

De finale van de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke werd helaas ontsierd door drie stevige valpartijen. Bij de laatste val in de laatste honderden meters ging Arnaud De Lie tegen de grond. De Belg van Lotto Dstny kwam dan ook niet in aanmerking voor de overwinning.

De Lie botste met een Franse renner en ging vervolgens hard tegen de grond. De Waalse veelwinnaar zat verslagen op het asfalt en werd zelfs afgevoerd naar het ziekenhuis. “Hij heeft pijn aan zijn rug en zijn schouders en is op weg naar het ziekenhuis voor een onderzoek”, laat zijn werkgever Lotto Dstny weten via social media.

Het is nog onduidelijk wat de exacte schade is. De ritzege ging dus niet naar De Lie, maar naar Olav Kooij. De Nederlander zat wel uitstekend geplaatst, wist de chaos met verve te ontwijken en won afgetekend de sprint. Kooij liet de Duitser Max Walscheid en de jonge Fransman Paul Penhoët achter zich. Tim Merlier strandde op een vierde plek.

🇫🇷 #4JDD

What a crazy finish, with some nasty crashes.

Our Arnaud De Lie crashed hard and did not finish stage one.

He has pain on his back and shoulder and is on his way to the hospital for further examinations.

Updates will follow

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) May 16, 2023