Kooij begint met sprintzege aan Vierdaagse van Duinkerke, zware val De Lie

De eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, met aankomst in Abbeville, is gewonnen door Olav Kooij. De Nederlander won na een zeer chaotische finale, die ontsierd werd door meerdere valpartijen, de massasprint. Arnaud De Lie deed niet mee om de overwinning: de Belg kwam hard ten val in de laatste honderden meters.

Er werd vandaag niet alleen in Italië gekoerst. De Giro d’Italia is nog in volle gang, maar in de schaduw van de Italiaanse grote ronde ging vandaag ook de 67ste editie van de Vierdaagse van Duinkerke van start. De ronde begon met een etappe van Duinkerke, de bekende kustplaats dicht bij de Belgische grens, naar Abbeville. Onderweg lagen vijf bergsprints, drie tussensprints en ruim 1.700 hoogtemeters, maar toch werd er na goed 200 kilometers koers een sprint verwacht. En dus was het uitkijken naar onder meer Tim Merlier, Arnaud De Lie en Olav Kooij.

Vijf koplopers

De vlucht van de dag kwam niet zomaar tot stand. De eerste aanvalspogingen werden nog in de kiem gesmoord, maar uiteindelijk kregen vijf renners dan toch de zegen van het peloton. Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Alex Colman (Team Flanders-Baloise), Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), Damien Girard (Nice Métropole Côte d’Azur) en Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) sloegen de handen ineen en reden een voorsprong bijeen van meer dan drie minuten. In het peloton hadden de sprintersploegen de boel echter onder controle.

De vijf vluchters bleven echter wel goed samenwerken en begonnen zo met een minuut voorsprong aan de laatste twintig kilometer. Op ruim vijftien kilometer van het einde zag Le Berre zijn moment gekomen. De jonge Fransman, die nog zoveel indruk maakte in Omloop Het Nieuwsblad, trok stevig door en wist zo de kopgroep uit te dunnen. Alleen de Belg Molly bleek in staat om zijn wagonnetje aan te haken. Le Berre en Molly wisten het nog wat langer uit te zingen, maar werden bij het ingaan van de laatste tien kilometer dan toch ingerekend. We gingen dus sprinten in Abbeville.

Kooij zegeviert na chaotische finale

De finale werd helaas wel ontsierd door drie stevige valpartijen. Bij de laatste val in de laatste honderden meters ging Arnaud De Lie tegen de grond. De Belg van Lotto Dstny kwam dan ook niet in aanmerking voor de overwinning. Kooij zat wel uitstekend geplaatst, wist de chaos met verve te ontwijken en won afgetekend de sprint. De Nederlander van Jumbo-Visma liet de Duitser Max Walscheid en de jonge Fransman Paul Penhoët achter zich. Tim Merlier strandde op een vierde plek.

Kooij, goed voor zijn tweede zege van het seizoen, gaat na de eerste etappe ook aan de leiding in het algemeen klassement. De jonge sprinter heeft vier seconden voorsprong op Walscheid, Penhoët volgt als de voorlopige nummer drie op zes tellen.

🚴🇫🇷 | En de winnaar is… Olav Kooij! 🇳🇱 De Nederlander is een van de weinige topsprinters die rechtblijft in de chaotische finale. Er staat geen maat op hem in de sprint. #4JDD 📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/R125UmOXR9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 16, 2023