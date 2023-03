Arnaud De Lie met gemengde gevoelens na Dwars door Vlaanderen: “Zesde of vierde is bijna hetzelfde”

Video

Arnaud De Lie is als zesde over de streep van Dwars door Vlaanderen 2023 gekomen. Het jonge toptalent van Lotto Dstny was bij de snelsten van het peloton (enkel Jasper Philipsen en Mads Pedersen bleven hem voor), maar kon de sterke Waal kon niet mee met de favorietengroep op de Trieu. Achteraf zat De Lie met mixed feelings.

“Ik had goede benen vandaag”, opent De Lie voor de camera van WielerFlits. “Op de Trieu was ik niet goed genoeg, daar had ik het echt zwaar. Op de Kanarieberg kon ik de renners van Jumbo-Visma niet volgen.”

De Lie legde vervolgens uit dat dit geen slechte situatie was. “Ik wilde liever in de grote groep zitten. Ik had ook nog drie ploeggenoten, dus het was beter om georganiseerd terug te komen. Op het einde eindig ik nog bijna op het podium, dus ik heb de beste keuze gemaakt.”

De sprint van het Waalse talent was sterk, al moest hij Philipsen en Pedersen voor zich dulden. “Ik was echt nog goed. Ik zou natuurlijk liever gesprint hebben voor de overwinning. Zesde of vierde, dat is bijna hetzelfde”, aldus de renner van Lotto Dstny. De Lie heeft nu een aantal dagen rust. Zijn volgende koers is Parijs-Roubaix.