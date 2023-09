Youri IJnsen • zaterdag 23 september 2023 om 18:03

Arnaud De Lie gelooft in Europese titel: “Al heb ik niet veel vertrouwen in een massasprint”

De verschillende Europese kampioenschappen in andere categorieën laten zien dat een sprint met een omvangrijke groep kansrijk is op de VAM-berg. In dat geval is het Belgische wielerwonder Arnaud De Lie misschien wel dé topfavoriet. “Maar ik heb de Nederlandse kampioenschappen ook gezien, dat was steeds man tegen man”, vertelt De Lie aan onder andere WielerFlits.

Dat de Waalse krachtpatser zware klassiekers kan winnen, bewees hij nog met een machtige sprint in de GP de Québec in Canada eerder deze maand. Toen zat de renner van Lotto Dstny slecht gepositioneerd, maar kon hij door de oplopende finishstrook veel plaatsen goedmaken én dus winnen. “Dat kan ik op de VAM-berg niet doen”, weet hij na de verkenning. “Als je na de kasseienstrook te ver van achteren zit, is het gedaan. Je moet daar zeker bij de eerste vijf zitten. Als niemand te veel risico in de afdaling neemt, blijf je normaal op dezelfde positie. Dan is het nog 35 seconden tot de aankomst. Positioneren gaat echt het verschil maken tijdens onze koers.”

Toch ziet De Lie dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn. “Het is een mooie ronde voor mij, maar ik heb niet veel vertrouwen in een massasprint van veertig tot zestig renners hier. Meer een sprint van tien tot twintig man. Het is echt superzwaar. Op deze oploop ben je met dertig seconden voorsprong ook overal uit het zicht. Om dan te organiseren en de vluchters terug te halen, is ook moeilijk. In de sprint is timing vooral belangrijk. Je ziet dat het naar boven gaat, maar de laatste vijftig meter zijn weer helemaal vlak. Die zijn het belangrijkst. Het ideale scenario zou zijn als ik op de klim in het wiel van Mads Pedersen kan zitten. Als ik wil winnen, moet ik daar uit komen.”

Daar vooraf moet De Lie naar eigen zeggen wel een heel hectische koers overleven. “Het is ‘maar’ tweehonderd kilometer lang. Dat is niet in mijn voordeel, want daardoor denken meer renners dat ze kunnen winnen. De inspanning over alle drie de helling van de VAM-berg, is eentje van vijf of zes minuten. Het is constant bergop, bergaf, bocht naar rechts, bocht naar links. Dat neemt veel energie. Op het tussenstuk is het ook veel draaien en keren. We zullen dus met veel stress rondrijden. Dat maakt het parcours nog zwaarder. Maar ik ben niet alleen. Wout van Aert is ook een groot kampioen. Als hij beter blijkt te zijn dan ik ben, trekken we vol zijn kaart. Ook ik.”