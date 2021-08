Arkéa-Samsic verrast door geruchten over mogelijk vertrek Nairo Quintana

Nairo Quintana zou op het punt staan om, ondanks een doorlopend contract, te vertrekken bij Arkéa-Samsic. AG2R Citroën, BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious worden door Marca gelinkt aan de Colombiaanse klimmer. Ploegmanager Emmanuel Hubert van Arkéa-Samsic reageert verrast.

Na de Tour de France en de Olympische Spelen reisde Quintana terug naar Colombia, om zich daar voor te bereiden op de laatste maanden van het seizoen. Volgens Marca zou hij ook nadenken over zijn toekomst bij Arkéa-Samsic, waar de kopman ‘geen solide steun’ zou hebben en ook geen topprestaties kan leveren. Diverse WorldTour-ploegen zouden in de markt zijn om Quintana na dit seizoen over te nemen.

Bij het management van Arkéa-Samsic is dat bericht ook binnengekomen. “Maar hij staat nog onder contract tot het einde van het seizoen 2022”, reageert ploegbaas Hubert bij Le Télégramme. “Hij zal volgend seizoen nog bij ons rijden. Hij is net terug uit Colombia en nu in Monaco. Ik heb hem onlangs telefonisch gesproken en zijn geen problemen. Ik begrijp deze geruchten dan ook niet. Ik ben verrast.”

De 31-jarige Quintana rijdt sinds 2020 voor Arkéa-Samsic, na acht jaren als kopman bij Movistar. In Franse dienst kwam hij tot zeven overwinningen. Dit jaar won Quintana een rit en het eindklassement in de Vuelta Asturias.