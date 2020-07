Arkéa-Samsic verbindt zich aan veldritploeg vrijdag 24 juli 2020 om 18:36

Arkéa-Samsic mengt zich vanaf komende winter in het veldrijden. De Franse profploeg heeft zich namelijk verbonden aan de reeds bestaande Chazal-Canyon-ploeg, die vijf jaar geleden is opgezet door Steve Chainel. In Legendre is een nieuwe hoofdsponsor voor het team gevonden.

Het is de volgende stap van Arkéa-Samsic om de structuur uit te breiden, nadat eerder al een vrouwenploeg opgestart werd. Ploegmanager Emmanuel Hubert vertelt dat hij geïnteresseerd raakte na een gesprek met Chainel.

“Ik begreep dat hij moeite had om rond te komen”, zegt Hubert tegen Le Télégramme. “Ik ben misschien niet de grootste veldritfan, maar ik vind het wel leuk. De afgelopen jaren heb ik ook vaak crossers in mijn ploeg gehad. Toen de kans zich voordeed, besloten we er werk van te maken.”

Chainel als kopman

De nieuwe hoofdsponsor van de veldritploeg, Legendre Group, is een grote speler in de bouw- en vastgoedmarkt en als sponsor al verbonden aan Arkéa-Samsic. Het wordt een officieel UCI-team van tien crossers met de 36-jarige Chainel als kopman. “Ik zag hem eigenlijk meer als manager van de ploeg, maar ondanks zijn leeftijd wil hij nog steeds doorgaan”, aldus Hubert, die hoopt via de cross ook talenten voor de profploeg op te leiden.