Arkéa-Samsic trekt met Nairo Quintana naar Ronde van Asturië

Vrijdag begint in Oviedo de 64ste editie van de Ronde van Asturië. Wie een blik werpt op de deelnemerslijst, komt de naam van Nairo Quintana tegen. De Colombiaanse klimmer is de kopman van Arkéa-Samsic in de driedaagse Spaanse ronde.

Op papier lijkt Quintana (31) de grote favoriet voor de eindzege in de Ronde van Asturië, maar de Colombiaan wist dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen. De kopman van Arkéa-Samsic moet het voorlopig doen met enkele ereplaatsen. Zo werd hij vierde in de Trofeo Laigueglia, negende in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en vorige week nog zevende in de Tour of the Alps.

Vier jaar geleden wist Quintana al eens de Ronde van Asturië te winnen, al eindigde hij aanvankelijk als tweede achter Raúl Alarcón. De Spanjaard werd eerder dit seizoen echter voor vier jaar geschorst door het Antidopingtribunaal van de UCI vanwege het overtreden van de antidopingregels. Zijn resultaten in de jaren 2017 en 2018 zijn inmiddels geschrapt.

Om terug te komen op Quintana: de berggeit kan in de regio Asturië rekenen op ploeggenoten Winner Anacona, Romain Hardy, Kévin Ledanois, Donovan Grondin en Diego Rosa. Ook de broer van Nairo, Dayer Quintana, maakt deel uit van de zevenkoppige selectie. Het parcours van de Ronde van Asturië is bergachtig en dus op maat van de klimmers.

Selectie Arkéa-Samsic voor Ronde van Asturië (30 april-2 mei)

Winner Anacona

Donovan Grondin

Romain Hardy

Kévin Ledanois

Dayer Quintana

Nairo Quintana

Diego Rosa

Delko, dat in financieel zwaar weer verkeert, brengt met José Manuel Díaz dan weer de winnaar van de voorbije Ronde van Turkije aan de start. De 26-jarige Spaanse klimmer lijkt ook nu weer de aangewezen renner om een goed klassement te rijden. Verder is het uitkijken naar de snelle Eritreeër Biniam Ghirmay.

Selectie Delko voor Ronde van Asturië (30 april-2 mei)

Alexandre Delettre

José Manuel Díaz

Alessandro Fedeli

Mauro Finetto

Biniam Ghirmay

Lucas De Rossi

Mathias Le Turnier