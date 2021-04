Vuelta Asturias kent apotheose op Alto del Naranco

Het parcours van de 64ste Vuelta Asturias is deze week gepresenteerd. De Spaanse rittenkoers (30 april-2 mei) telt ook dit jaar weer drie etappes en de slotrit voert de renners naar de top van de Alto del Naranco.

De Vuelta Asturias ging vorig jaar vanwege de coronapandemie niet door, maar dit jaar staat de ronde gewoon weer op het programma. Oviedo is het vertrekpunt voor de editie van 2021. De openingsetappe trekt vervolgens over zeven gecategoriseerde hellingen en een razendsnelle finale naar finishplaats Pola de Lena.

Rit twee speelt zich af tussen Candás en Cangas del Narcea en opnieuw belooft het een pittige slotfase te worden. Op goed twintig kilometer van de streep beginnen de renners namelijk aan de klim van El Acebo (6,9 km aan 8,1%, met pieken tot wel 20%), een van de bekendste scherprechters in de regio Asturië, gevolgd door een snelle afdaling naar Cangas del Narcea.

Alto del Naranco

De derde en laatste etappe begint waar de renners in rit twee zullen finishen: Cangas del Narcea. Vervolgens voert de route het peloton over geaccidenteerde wegen naar de beklimming van El Violeo (3,4 km aan 8,6%) en de afsluitende Alto del Naranco (5,4 km aan 7,5%), een bergtop net buiten de stad Oviedo. Op de top van de Naranco kennen we de eindwinnaar van de ronde.

In 2019 ging de voorlopig laatste eindzege in de Vuelta Asturias naar Richard Carapaz, die dat jaar zijn titel met succes wist te prolongeren. Op de erelijst prijken overigens nog meer grote namen. Denk aan Federico Bahamontes, Erik Breukink, Abraham Olano, Miguel Induraín, Laurent Jalabert, Iban Mayo en Igor Antón.

Routeschema Vuelta Asturias 2021

Vrijdag 30 april – Etappe 1: Oviedo – Pola de Lena (185 km)

Zaterdag 1 mei – Etappe 2: Candás – Cangas del Narcea (191 km)

Zondag 2 mei – Etappe 3: Cangas del Narcea – Alto del Naranco (126 km)

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3