Arkéa-Samsic rekent op Bouhanni en Barguil in Milaan-San Remo

De laatste selecties voor Milaan-San Remo druppelen langzaam binnen. Arkéa-Samsic rekent zaterdag op rappe man Nacer Bouhanni, die al eens vierde, zesde én achtste werd in San Remo. Ook Warren Barguil maakt deel uit van de zevenkoppige selectie.

De zegeteller staat nog op nul voor Bouhanni in 2021, maar de Franse sprinter is zeker niet bezig aan een slecht seizoen. De renner van Arkéa-Samsic verzamelde al vier podiumplekken in de sprints en werd onlangs in Parijs-Nice nog tweede in een etappe, achter de ongenaakbare Sam Bennett.

Bouhanni deed in het verleden al vaker mee om de zege in Milaan-San Remo, maar de laatste jaren blijkt het een (te) moeilijke opgave om de Poggio te overleven. Mocht Bouhanni niet over de benen beschikken om mee te doen in de finale, dan is Barguil wellicht in staat om iets te ondernemen op de Cipressa of de Poggio.

Arkéa-Samsic rekent verder op de snelle Brit Daniel McLay, diens landgenoot Connor Swift, de Belg Amaury Capiot en de Fransen Thibault Guernalec en Clément Russo.

Selectie Arkéa-Samsic voor Milaan-San Remo (20 maart)

Warren Barguil

Nacer Bouhanni

Amaury Capiot

Thibault Guernalec

Daniel McLay

Clément Russo

Connos Swift