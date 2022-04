Arkéa-Samsic rekent in Scheldeprijs op snelle sprintbenen van Bouhanni

Nacer Bouhanni is woensdag in de Scheldeprijs de vooruitgeschoven pion van Arkéa-Samsic. De 31-jarige Franse sprinter, die vorige week zijn eerste zege sinds september 2020 wist te boeken, stond in 2017 al eens op het podium van de Scheldeprijs.

Bouhanni kwam vijf jaar geleden als derde over de streep in de sprinterkoers met aankomst in Schoten. De Fransman, zeker niet van onbesproken gedrag, moest dat jaar zijn meerdere erkennen in de inmiddels gestopte Marcel Kittel en de dit jaar afwezige Elia Viviani. Bouhanni zal dit jaar met vertrouwen aan de start staan, aangezien hij al een zege op zak heeft.

De rappe man was een week geleden namelijk nog de beste in de Franse eendagskoers La Roue Tourangelle. Bouhanni was dit seizoen ook al goed voor heel wat ereplaatsen. Zo werd hij tweede in de Clásica de Almería, achter Alexander Kristoff, en tweede in Milaan-Turijn na Mark Cavendish. In de Minerva Classic Brugge-De Panne werd hij derde, achter winnaar Tim Merlier en Dylan Groenewegen.

Arkéa-Samsic heeft met Daniel McLay nog een tweede rappe man in de gelederen, mocht er onderweg iets gebeuren met Bouhanni. De eveneens niet trage Markus Pajar, Christophe Noppe, Benjamin Declercq, Donovan Grondin en Kévin Ledanois vervolledigen de selectie van Arkéa-Samsic.

Selectie Arkéa-Samsic voor Scheldeprijs (6 april)

Nacer Bouhanni

Benjamin Declercq

Donovan Grondin

Kévin Ledanois

Daniel McLay

Christophe Noppe

Markus Pajar