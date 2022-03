Nacer Bouhanni boekt in La Roue Tourangelle eerste zege sinds september 2020

Nacer Bouhanni heeft zijn eerste overwinning in anderhalf jaar geboekt. De kopman van Arkéa-Samsic sprintte zondag naar de overwinning in La Roue Tourangelle, voor zijn landgenoten Bryan Coquard (Cofidis) en Sandy Dujardin (TotalEnergies). De laatste zege van Bouhanni dateerde van 27 september 2020, toen hij Parijs-Chauny won.

In de laatste vijftig kilometer lagen nog acht korte klimmetjes, waarvan de Côte de la Montée Jaune, de Côte de Bois Renault, de Côte des Carmaux en de Côte de l’Epan in de laatste twintig kilometer waren opgenomen.

Maar nog ver daarvoor ontstond de traditionele vlucht van de dag: Jonas Abrahamsen (Uno-X), Miguel Heidemann (B&B Hotels-KTM), Nicolas Debeaumarché (St. Michel-Auber 93), Loris Trastour (Swiss Racing Academy) en Jordan Jegat (U Nantes Atlantique). De vijf reden al snel drie minuten weg uit het peloton, waar Cofidis en Burgos-BH achtervolgden.

Onvermijdelijke sprint

Diep in de finale waren het Debeaumarché en Abrahamsen die het langst vooruit bleven rijden, maar zij werden dan toch gegrepen. Op de laatste klim, de Côte de l’Epan, reed een zestal met onder meer Bryan Coquard en Clément Venturini weg. De zes werden twee kilometer voor de meet echter ingerekend, waarna Groupama-FDJ de sprint aantrok voor Bram Welten. De Nederlander kon echter geen potten breken, want de zege ging naar Nacer Bouhanni.

Op de erelijst van La Roue Tourangelle is hij de opvolger van Arnaud Démare, die afgelopen jaar de beste was. Lionel Taminiaux was in 2019 de laatste Belgische winnaar in Tours. Een Nederlandse zege was er nog nooit in de historie van de voorjaarskoers.