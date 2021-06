Arkéa-renner Thomas Boudat treurt over niet-selectie: “Grote teleurstelling”

Thomas Boudat baalt dat hij geen deel uitmaakt van de achtkoppige selectie van Arkéa Samsic voor de Tour de France. Op social media deelt de Franse sprinter, die twee deelnames achter zijn naam heeft staan, zijn gedachten.

“Voor mij dit jaar geen Tour de France… Dit is een van de grootste teleurstellingen in mijn carrière en mijn leven”, begint Boudat zijn relaas. “Ik had van dit evenement mijn doel gemaakt dit jaar en de opofferingen en alle inspanningen die ik heb gedaan om er te staan waren niet te tellen. Ik droomde ervan om over de wegen van mijn Gironde (Boudat komt uit de regio van Bordeaux, red.) te rijden en dit moment met iedereen te delen, vooral tijdens de tijdrit naar Saint-Émilion.”

De Franse renner, die het seizoen met een tweede plaats in de GP La Marseillaise begon en ook in o.a. de GP Monseré en de Cholet-Pays de la Loire naar de top-10 reed, moet het nieuws even op zich laten inwerken. “Momenteel is de teleurstelling zo groot dat ik nog geen plannen voor de toekomst heb. Ik wil mijn naasten bedanken voor alle steun in deze moeilijke periode. Ik moet nu een stapje terug nemen om te kijken wat de beste beslissingen zijn voor de toekomst.”